NYSE-Aktienkurs YUM! Brands-Aktie:

138,36 USD -1,69% (13.03.2024, 21:00)



ISIN YUM! Brands-Aktie:

US9884981013



WKN YUM! Brands-Aktie:

909190



Ticker-Symbol YUM! Brands-Aktie:

TGR



NYSE-Symbol YUM! Brands:

YUM



Kurzprofil YUM! Brands Inc.:



YUM! Brands Inc. (ISIN: US9884981013, WKN: 909190, Ticker-Symbol: TGR, NYSE-Symbol: YUM) mit Sitz in Lousiville im US-Bundesstaat Kentucky ist das weltgrößte Unternehmen, das über Fast Food-Restaurants mit Franchisingkonzepten operiert. Durch die drei Fast Food-Restaurantketten Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut und Taco Bell entwickelt, lizenziert und franchised die US-amerikanische Unternehmensgruppe ein globales Netzwerk von Restaurants, welche preisgünstige Menüs anbieten. Die einzelnen Restaurantketten spezialisieren sich dabei auf unterschiedliche Kundengruppen und Menüangebote. Über das Franchisekonzept, das von einzelnen Personen als auch von Unternehmen ausgeführt werden kann, betreibt YUM! Brands seine ca. 40.000 Restaurants in über 130 Ländern. (14.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - YUM! Brands: Erneute Korrektur - ChartanalyseDie Aktie von YUM! Brands (ISIN: US9884981013, WKN: 909190, Ticker-Symbol: TGR, NYSE-Symbol: YUM) befindet sich seit Mitte Oktober September mit dem Verlaufstief bei 115,52 USD in einem Aufwärtstrend und konnte dabei Mitte November auch die Ichimoku-Wolke im Tageschart nach oben durchbrechen und damit ein langfristiges Stärkesignal generieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dieses sei im weiteren Kursverlauf auch bestätigt worden und die Aktie habe im bisherigen Verlaufshoch bis 141,64 USD hochziehen können. Korrekturen seien dabei in den Vorwochen immer wieder am 10er-EMA ausgelaufen.Aktuell befinde sich die YUM! Brands-Aktie erneut in einer Korrektur und habe dabei den 10er-EMA im Tageschart erreicht. Am Vortag sei das Papier mit einer langen bärischen Tageskerze leicht unter dem 10er-EMA aus dem Handel gegangen, könnte hier aber wie bereits in den Vorwochen wieder nach oben abprallen und die Korrektur beenden. Der übergeordnete Aufwärtstrend sei bisher weiter klar intakt. Zudem sei das Papier auch saisonal unterstützt und erhalte hier historisch betrachtet von Mitte März bis Mitte Juni Rückenwind. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze YUM! Brands-Aktie:Tradegate-Aktienkurs YUM! Brands-Aktie:127,00 EUR +0,47% (14.03.2024, 08:46)