YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mithilfe seiner programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung der Plattform VIS.X®.



Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (23.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) weiterhin zu kaufen.Nachdem das Unternehmen bereits am 6. Februar mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 eine starke Erlös- und Ergebnisentwicklung berichtet habe, folge nun weiterer positiver Newsflow mit der Bekanntgabe der Vertragsunterzeichnung zur Akquisition eines finnischen Targets im digitalen Werbemarkt.Der Kaufpreis für die vollständige Übernahme setze sich aus zwei Bestandteilen zusammen. Zum einen sei die fixe Preis-komponente in Höhe von 1,23 Mio. Euro bereits mit Vertragsabschluss zahlungswirksam geworden. Darüber hinaus sei ein variabler Bestandteil, abhängig von der operativen Entwicklung zwischen 2023-26, vereinbart worden. Konkreteres hierzu sei noch nicht benannt worden, könnte jedoch im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 26. April folgen. Die aufgekaufte Gesellschaft habe nach Angaben von YOC zuletzt einen Umsatz im unteren einstelligen Millionenbereich und ein positives EBITDA realisiert.Mit einem starken lokalen Partner- und Kundennetzwerk und monatlich etwa einer Milliarde verfügbarer Ad Impressions habe sich Nostemedia im attraktiven nordeuropäischen Markt (Ausgaben für digitale Werbung gemäß Statista-Report: CAGR 2019-26e von 12,7%) bereits eine solide Marktposition erarbeitet (Reichweite in Finnland: ca. 75% bis 80%). Durch die bisherige Abhängigkeit von externen Technologie-Lösungen liege das Margenprofil allerdings deutlich unter dem von YOC (ca. 10 PP). Zudem habe Nostemedia bislang - wie viele andere auf Standardtechnologien arbeitende Wettbewerber - High Impact-Formate nur eingeschränkt programmatisch ausliefern können. Mit der Implementierung der VIS.X-Plattform sei entsprechend mit einer Steigerung von Umsatz und Profitabilität zu rechnen, weshalb der Vorstand mittelfristig von einem jährlichen EBITDA-Beitrag in Höhe von 0,5-0,7 Mio. Euro ausgehe.Die Aktienanalysten der Montega AG würden spätestens mit Bekanntgabe des GB 2022 mit einem konkretisierten Ausblick für 2023 rechnen. Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZWA) erwarte jedoch aufgrund von Budgetkürzungen auf Unternehmensseite einen angespannten Verlauf des ersten Halbjahres. Die Aktienanalysten der Montega AG würden daher ihre Prognose für das laufende Jahr unverändert lassen, was entsprechend eine Reduktion ihrer organischen Wachstumsrate für 2023 impliziere.Mit der Übernahme von Nostemedia sei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG eine sinnvolle Akquisition getätigt worden. Auch wenn der Jahresauftakt vor dem Hintergrund diverser marktbedingter Unwägbarkeiten etwas schwächer als bislang antizipiert verlaufen dürfte, sähen die Aktienanalysten das mittelfristige Potenzial durch die vermeldete Transaktion weiter bestätigt.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung für die YOC-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 21,00 Euro. (Analyse vom 23.03.2023)