Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mithilfe seiner programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung der Plattform VIS.X®.



Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (23.05.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) weiterhin zu kaufen.Die YOC AG habe am 15. Mai vorläufige Zahlen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten von 2023 veröffentlicht, die weitestgehend den Analystenerwartungen entsprechen würden und damit die Fortsetzung des bisher starken Wachstumskurses bedeuten würden.Top Line-Wachstum ungebrochen: Gemäß den vorläufigen Finanzkennzahlen habe die Ad-Tech-Gruppe gegenüber dem Vorjahresquartal erneut eine deutliche Erlössteigerung von 18% verzeichnet, was auf Konzernebene Umsätze i.H.v. 5,2 Mio. Euro entspreche (Q1/2022: 4,4 Mio. Euro). Neben der anhaltend starken Entwicklung in den bestehenden Märkten dürfte die Konsolidierung der akquirierten finnischen Nostemedia Oy den Umsatzanteil der international agierenden Gesellschaften entsprechend gesteigert haben (MONe: 39,7%; 2,1 Mio. Euro; +20,4% yoy).Die Gruppe verzeichne Profitabilitätsverbesserung durch VIS.X®-Technologie: Trotz Konsolidierung der Nostemedia, die nach Erachten der Analysten aufgrund des Fehlens eigener Technologie bisher ein deutlich niedrigeres Margenprofil aufweisen dürfte, sei es YOC nach eigenen Angaben gelungen, die Konzern-Rohertragsmarge gegenüber Q1/2022 um rund 1 PP zu steigern (Rohertragsmarge Q1/2023: etwa 44%). Während das Unternehmen bei der Berechnung auf die Gesamtleistung zusätzlich der sonstigen betrieblichen Erträge abstelle, würden die Werte der Analysten auf den Umsatzerlösen ohne Hinzurechnung der sbE basieren. Daher bleibe bis zum Q1-Bericht abzuwarten, wodurch die Margenverbesserung habe erzielt werden können. Ungeachtet dessen unterstreiche dies jedoch wiederholt die Skalierbarkeit der eigenen Plattform-Technologie. Aus der fortschreitenden Integration der finnischen Gesellschaft dürfte sich im Jahresverlauf eine weitere Verbesserung der Rohertragsmarge abzeichnen.High Impact-Werbeformate würden deutlich höhere Interaktionsraten aufweisen: Neben der operativ guten Entwicklung habe der CEO in einem Webcast zudem die Ergebnisse der dritten Studie in Kooperation mit dem renommierten Marktforschungsunternehmen Nielsen präsentiert. Demnach führe der Einsatz von High Impact-Werbeformaten gegenüber Standard-Werbebannern nachweislich zu einer deutlich höheren Nutzerinteraktion (Uplift: +17%).Mit den vermeldeten Eckdaten blicke YOC nach Erachten der Analysten auf einen umsatzstarken Jahresauftakt zurück. Entsprechend bekräftigen Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die YOC-Aktie mit unverändertem Kursziel von 21,00 Euro. (Analyse vom 23.05.2023)