YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mithilfe seiner programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung der Plattform VIS.X®.



Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (08.06.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) weiterhin zu kaufen.Die YOC AG habe am 24. Mai Zahlen zum Geschäftsverlauf der ersten drei Monate veröffentlicht, die den zuvor kommunizierten vorläufigen Eckdaten entsprechen würden. Im Zuge des Q1-Berichts habe die Gruppe darüber hinaus konkretere Information hinsichtlich der Kaufpreiszusammensetzung sowie der Bilanzansätze der akquirierten Nostemedia Oy ausgewiesen.Top Line profitiere von deutlichem Zuwachs der internationalen Märkte: Während die Konzernerlöse in Q1/23 um 18% yoy auf 5,2 Mio. Euro hätten zulegen können, habe im Wesentlichen die gute internationale Entwicklung das Gruppenwachstum (rd. 33% yoy vs. ca. 7% yoy in Deutschland) bestimmt. Somit habe sich die Struktur der Umsatzanteile signifikant verändert und das internationale Geschäft habe zuletzt für 46,6% der Erlöse gestanden (Vgl. Q1/22: 41,3%).Ausgeglichenes Konzernergebnis - Verbesserungspotenzial der Kostenquoten durch VIS.X® in den internationalen Märkten sichtbar: Neben der strategischen Ausweitung des Personalbestands (zum Bilanzstichtag: 78 Mitarbeiter; +18 ggü. Vj.) führe der steigende Anteil des internationalen Geschäfts zu einer temporär schwächeren Ergebnisentwicklung (Q1/23: 0 Mio. Euro). Deutlich werde dies unter Berücksichtigung der unterschiedlichen operativen Kostenquoten in den Segmenten, die nachstehend aufgeführt würden (ohne Berücksichtigung der Aufwendungen für Corporate Functions sowie für die Konsolidierung).Unabhängige Kaufpreisallokation der Nostemedia Oy noch nicht abgeschlossen: Mit dem Q1-Bericht seien weitere Informationen bezüglich des Bilanzansatzes der erstmalig vollkonsolidierten Gesellschaft gefolgt. Neben dem bereits gezahlten Kaufpreis i.H.v. 1,2 Mio. Euro sei eine variable Komponente vereinbart worden, die von der Ergebnisentwicklung bis 2026 abhänge und zusätzlich bis zu 0,5 Mio. Euro betragen könnte. Das bisher in der Bilanz angesetzte Reinvermögen basiere auf einer vorläufigen Bewertung des beizulegenden Zeitwerts (0,7 Mio. Euro Aktiva; 0,5 Mio. Euro Passiva). Aus der Akquisition sei ein aktuell aktivierter Goodwill vor Kaufpreisallokation von rd. 1,5 Mio. Euro entstanden.Die YOC AG habe in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit der Akquisition der finnischen Nostemedia Oy die internationale Präsenz ausbauen und in Summe erlösseitig erneut starke Wachstumsraten aufweisen können. Wenngleich das Konzern-Margenprofil im Jahresvergleich unter Druck geraten ist, halten Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, das mittelfristige Potenzial der YOC-Aktie nach wie vor für attraktiv und bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung. (Analyse vom 08.06.2023)