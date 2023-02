Börsenplätze YOC-Aktie:



Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mithilfe seiner programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung der Plattform VIS.X®.



Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (07.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC).Die YOC AG habe gestern Zahlen für das GJ 2022 publiziert, die auf eine sehr gute Erlös- und Ergebnisentwicklung hindeuten und den Analysten-Erwartungen entsprechen würden.2022 habe das Unternehmen Umsätze in Höhe von 23,4 Mio. Euro erzielt, was einer Steigerung von 24,2% ggü. dem Vorjahr entspreche (2021: 18,8 Mio. Euro). Wie bereits in den Vorjahren habe sich das vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft und damit einhergehend einer erheblich höheren Anzahl an Brand Advertising-Kampagnen als umsatzstärkster Drei-Monatszeitraum (+58,1% ggü. Q3/22; +17,0% yoy) erwiesen. Damit unterstreiche YOC erneut, dass der Fokus auf die Handelsplattform VIS.X® in Verbindung mit dem Vertrieb eigenentwickelter High-Impact-Werbeformate ein Wachstum deutlich über dem Gesamtmarkt ermögliche (Werbeausgaben in Europa 2022-2025: durchschnittlich +11,2% p.a.). Hervorzuheben sei zudem, dass Erlössteigerungen in jedem einzelnen Land hätten verzeichnet werden können (Umsatzanteile national: 58,5%; international: 41,5%; MONe).Gemäß den vorläufigen Zahlen habe nach Abschluss des GJ 2022 ein EBITDA in Höhe von 3,5 Mio. zu Buche gestanden, was einer EBITDA-Marge von 15,1% und damit dem Niveau des Vorjahres entspreche (EBITDA 2021: 2,8 Mio. Euro; Marge: 15,1%). Trotz des Personalaufbaus (Mitarbeiter zum 31.09.22: 71; +11 yoy) dürfte die Aufwandsquote um 1,2 PP auf 23,0% reduziert worden sein (MONe). Diese Entwicklung stehe dabei symbolisch für die visiblen Skaleneffekte des Plattformgeschäftes, sodass sich die Kostenstruktur insbesondere im weiteren Verlauf unterproportional zum Umsatz entwickeln dürfte. So würden die Analysten für 2023 eine verbesserte EBITDA-Marge in Höhe von 16,1% (+1,0 PP yoy) erwarten.Darüber hinaus habe der CEO Dirk Kraus jüngst einen Einblick in die Welt des Digital In-Game Advertisings gegeben (https://insights.yoc.com/digital-in-game-advertising), der aufgrund der stark wachsenden Gaming-Industrie (Umsätze In-Game-Käufe in Deutschland CAGR 2016-2021: +45,1% p.a.; 4,2 Mrd. Euro in 2021) äußerst positiv wahrgenommen worden sei. Für Werbetreibende komme diesem Markt eine immer größer werdende Bedeutung zu. So sei der Anteil aktiver Gamer gemäß dem aktuellen Statista-Report zur Gaming-Industrie in Deutschland von 36% (2013) auf 54% (2021) gestiegen. Nach Aussagen des CTOs der YOC AG sei die VIS.X®-Plattform technisch bereits jetzt in der Lage, diesen Kanal zu bedienen.Vor dem Hintergrund des erwartungsgemäß starken GJ 2022 bekräftigen Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,00 Euro und sehen auf Basis des 2023e EV/EBIT-Multiples von 14,7x eine attraktive Einstiegsbewertung (Peergroup: 22,4x). (Analyse vom 07.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link