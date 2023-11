Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mithilfe seiner programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung der Plattform VIS.X®.



Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (20.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC).Die YOC AG habe vergangene Woche ihren Q3-Finanzbericht vorgelegt, der eine Fortsetzung der starken Wachstumsdynamik bei spürbar verbesserter Ergebnisqualität ggü. dem von einem Sondereffekt belasteten ersten Halbjahr zeige. Im Rahmen der Veröffentlichung hab das Management die Jahresprognose bestätigt, was einen starken Verlauf des Q4 unterstelle und sich nach Erachten der Analysten insbesondere im Ergebnis herausfordernd darstellen dürfte.Nach 9M hätten Gruppenerlöse i.H.v. 19,7 Mio. Euro zu Buche gestanden, was für das dritte Quartal einen Zuwachs von 34,1% yoy auf 7,1 Mio. Euro bedeute. Hierbei sei hervorzuheben, dass die gute Entwicklung von allen Märkten getragen worden sei und sich, anders als befürchtet, der deutsche Markt nach dem schwächeren Jahresauftakt signifikant erholt habe (Q1: +7,3% yoy vs. Q3: +20,9% yoy). Neben der guten organischen Entwicklung habe das internationale Segment von Beiträgen der im März akquirierten Nostemedia Oy profitiert, die entsprechend im Vorjahr nicht enthalten gewesen seien. In Summe habe die Gruppe ein Wachstum in diesen Märkten von über 55% yoy verzeichnet. Folglich nähere sich der Umsatzanteil des internationalen Segments kontinuierlich dem des Heimatmarktes Deutschland an (9M/23: 46,1% vs. 43,0% in 9M/22).Dank der erhöhten Umsatzdynamik sei es YOC im Q3 gelungen, die gestiegenen Personalkosten durch den Aufbau (Mitarbeiteranzahl zum 30.09.23: 87; +16 yoy) nahezu zu kompensieren und daher an das Margenniveau des Vorjahres wieder anzuknüpfen (Q3-EBITDA-Marge 2023: 11,6%; -40 BP yoy), während das H1 noch spürbar dahinter gelegen habe (H1/23: 4,9% vs. H1/22: 12,2%).Die Q3-Zahlen würden einen in Summe starken Geschäftsverlauf im dritten Quartal zeichnen und die Fähigkeit unterstreichen, dank der proprietären VIS.X®-Plattform und der High Impact-Werbeformate auch in herausfordernden Zeiten profitabel zu wachsen.Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, halten an ihrer Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 21,00 Euro fest. (Analyse vom 20.11.2023)