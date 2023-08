Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die YOC-Aktie bei unverändertem Kursziel in Höhe von 21,00 Euro. (Analyse vom 18.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze YOC-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs YOC-Aktie:

11,65 EUR -1,27% (18.08.2023, 13:32)



ISIN YOC-Aktie:

DE0005932735



WKN YOC-Aktie:

593273



Ticker-Symbol YOC-Aktie:

YOC



Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mithilfe seiner programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung der Plattform VIS.X®.



Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (18.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC).Die YOC AG habe vorgestern Zahlen zu den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres berichtet, die umsatzseitig die ohnehin hohen Erwartungen der Analysten noch hätten übertreffen können, jedoch im Ergebnis von einem Sondereffekt belastet gewesen seien. Im Zuge des H1-Berichts sei außerdem die Jahresprognose bekräftigt worden, was auch ein starkes H2 in Aussicht stelle.In Q2 blicke die Gruppe auf eine starke Entwicklung von +39,5% yoy auf 7,4 Mio. Euro, die insbesondere von Nachholeffekten des deutschen Segments habe profitieren können (Q2-Umsatzdynamik im nationalen Segment: +44,4% yoy). Damit repräsentiere der Heimatmarkt in H1 erneut die bedeutendste Absatzregion mit einem Erlösanteil von 53%. Dass der deutsche Werbemarkt sich wieder sukzessive erhole, würden auch die Zahlen von weiteren Marktbegleitern wie beispielsweise Europas größter Werbeagentur unterstreichen - der Serviceplan.Diese hätten jüngst über ein Umsatzplus von 19% bei gleichzeitigem Nachfragezuwachs berichtet, wobei die Entwicklung in dem für YOC vergleichbaren Segment weniger stark ausgefallen sei. Vor diesem Hintergrund und in Verbindung mit dem vergleichsweise schwächeren ersten Quartal sei es beachtlich, dass die YOC-Gruppe die Top Line auf 6M-Sicht deutlich zweistellig habe steigern können (rund 30% yoy auf 12,6 Mio. Euro). Mit Blick auf das von den Analysten prognostizierte Gesamtjahreswachstum von 26,3% verleihe ihnen das H1-Umsatzniveau Zuversicht.Während trotz der Akquisition der finnischen Nostemedia die Rohertragsmarge auf Konzernebene um 1 PP yoy habe verbessert werden können, kompensiere dies nicht den wachstumsbedingten Personalaufbau (H1-Kostenquote: 28,9%; +2,5PP yoy). Wenngleich die Analysten auf Basis der Akquisition den absoluten Personalaufbau in FTE bereits modellseitig berücksichtigt hätten, liege der Kostenanstieg signifikant über ihren bisherigen Erwartungen. Das Gruppen-EBITDA habe daher zum 30.06. mit 0,6 Mio. Euro unter ihrer Prognose gelegen, was u.a. auf den Forderungsausfall ggü. einem insolventen Aggregator zurückzuführen sei (-0,4 Mio. Euro).Für die Folgejahre würden die Analysten auf Basis der jüngsten Entwicklung die Personalkostenquote leicht anheben. Auch wenn sie zukünftige Akquisitionen modellseitig nicht abbilden würden, würden sie auf Basis der kommunizierten M&A-Strategie der Gruppe, die regelmäßig weitere Übernahmen vorsehe, jeweils einen sprunghaften Anstieg der Personalkosten für wahrscheinlich erachten.Im Rahmen der leichten Ergebnisreduzierung würden die Analysten außerdem das bisher von ihnen mittel- bis langfristig antizipierte EBIT-Margenniveau in dem hoch kompetitiven Umfeld des Werbemarktes für zu optimistisch halten. Folglich hätten sie die EBIT-Marge ab 2027 bis 2030 um jeweils 0,5 PP zurückgenommen (MONe EBIT-Marge im TV: 12,5%; zuvor: 13,0%). Nichtsdestotrotz würden sie den Investment Case nach wie vor intakt sehen und das mittelfristige Skalierungspotenzial durch die VIS-X®-Plattform als wesentlichen Kern der Equity Story erachten. Entsprechend würden sie den aktuellen Fokus auf das Volumenwachstum befürworten, der damit die Grundlage für die in Aussicht stehende Profitabilitätsverbesserung bilde, die sich sukzessive zeigen sollte.So blicke die YOC-Gruppe in Summe auf eine erfolgreiche erste Jahreshälfte zurück. Neben einer guten operativen Entwicklung der bestehenden Märkte habe die im März akquirierte finnische Gesellschaft durch eine erfolgreiche Integration bereits zum Wachstumskurs des internationalen Segments beitragen können. Für die zweite Jahreshälfte dürfte insbesondere die Verbesserung der Ergebnisqualität im Vordergrund stehen.