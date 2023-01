Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mithilfe seiner programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung der Plattform VIS.X®.



Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (24.01.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, starten in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie der YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 21,00 Euro.Die YOC AG sei ein AdTech-Unternehmen, das über die proprietäre und vollautomatische Softwareplattform VIS.X® insbesondere eigenentwickelte Display-Werbeformate von Werbetreibenden wie Disney an die angebundenen Publisher (z.B. Burda Media) ausliefere.Dabei bewege sich YOC in einem hochattraktiven Umfeld. Der Markt für Onlinewerbung wachse seit Jahren ungebrochen und solle in Europa bis 2025 in den für YOC relevanten Teilmärkten des Display und Video Advertisings durchschnittlich mit 12,3% respektive 18,4% p.a. auf ein Volumen von rund 55 Mrd. Euro dynamisch zulegen. Dies sei insbesondere eine Folge der (weiter steigenden) Effizienz der Onlinewerbung. In den zwei letzten Rezessionen in Europa habe sich der Onlinewerbemarkt mit Wachstumsraten von 9% bzw. 12% zudem sehr robust gezeigt. Mit seinen High-Impact-Produkten befinde sich YOC in einer attraktiven Nische, die im Vergleich zum Gesamtmarkt überdurchschnittlich stark wachse.In einem kompetitiven Marktumfeld differenziere sich YOC durch den Fokus auf die Nische des programmatischen (automatisierten) Handels der eigenen Werbeformate. Hier verfüge das Unternehmen mit der sogenannten VIS.X®-Plattform über innovative Software. Die eigenentwickelten High-Impact-Werbeformate wie beispielsweise das YOC Understitial Ad seien dabei gemäß den Ergebnissen diverser Studien des Marktforschungsunternehmens Nielsen deutlich wirksamer als Standard Werbeformate und würden aufgrund der höheren Preise bessere Erträge für YOC und die Publisher erzielen.Die YOC AG habe in den vergangenen Jahren den Wandel von einem klassischen Werbevermarkter zu einem AdTech-Unternehmen vollzogen. Die Kombination der Softwareplattform VIS.X® mit den eigenen Werbeformaten sollte es ermöglichen, die Marktanteile in der profitablen Nische weiter auszubauen.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, sehen die attraktiven Ertragsaussichten von YOC auf dem aktuellen Kursniveau nicht hinreichend reflektiert und empfehlen die Aktie daher mit einem Kursziel in Höhe von 21,00 Euro zum Kauf. (Analyse vom 24.01.2023)