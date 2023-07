Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, erwarten für das Q2 insbesondere ein starkes Top Line-Wachstum und bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die YOC-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 21,00 Euro. (Analyse vom 26.07.2023)



Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mithilfe seiner programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung der Plattform VIS.X®.



Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (26.07.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) weiterhin zu kaufen.Vergangene Woche waren wir zu Besuch am Hauptstandort der YOC AG in Berlin und hatten die Möglichkeit, uns über die aktuelle operative Entwicklung sowie diverse Marktdynamiken mit dem CFO und CTO auszutauschen, so die Analysten der Montega AG. Zudem habe der Teamlead Campaign Management den Prozessablauf in der Verarbeitung des klassischen Kampagnengeschäfts veranschaulicht.Deutlich stärkeres Q2 auf dem deutschen Werbemarkt - internationales Segment profitiere von Integration der Nostemedia: Während die Werbebudgets in Deutschland in Q1 äußerst verhalten ausgefallen seien, würden zahlreiche Presseartikel darauf hindeuten, dass das zweite Quartal weitaus volumenstärker verlaufen sei. Der vergleichsweise schwache Jahresauftakt habe sich im Ansatz auch in den Umsatzzahlen bei der YOC AG gezeigt. Zwar hätten die Erlöse auf Gruppenebene um 18% yoy gesteigert werden können, was jedoch im Wesentlichen auf die Performance der internationalen Märkte zurückzuführen gewesen sei und nicht auf den Heimatmarkt Deutschland, der jedoch trotz des stagnierenden Gesamtmarktes im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 7% zugelegt habe. In Q2 würden die Analysten jedoch aufgrund der besseren Marktsituation davon ausgehen, dass das deutsche Segment erstarken werde und deutlich zweistellige Wachstumsraten aufweisen sollte.Darüber hinaus dürften auch die internationalen Gesellschaften weiterhin volumenseitig zunehmen, da u.a. die Umsätze der im März akquirierten finnischen Nostemedia nun vollständig der Gruppe zugerechnet würden. Daher würden die Analysten in Summe von einer starken Top Line Performance im zweiten Quartal ausgehen, was sich ihres Erachtens in H1 in einem Wachstum von rd. 25% yoy niederschlagen dürfte. Hierzu werde das Unternehmen am 16. August den H1-Bericht vorlegen.Innovative Werbekanäle dürften an Bedeutung gewinnen - YOC bereits auf großes Interesse im Partnernetzwerk vorbereitet: Neben der operativen Entwicklung hätten die Analysten intensive Diskussionen über Branchenentwicklungen und Möglichkeiten geführt, zusätzliche Umsatzströme durch neue Werbekanäle zu realisieren. Besonders vielversprechend sei hier nach Erachten der Analysten der hoch attraktive Gaming-Markt (DIGA) sowie der Bereich des advanced TV, der jüngst sowohl durch das Aufkommen diverser werbefinanzierter Streaming-Angebote (AVOD) als auch connected TV-Dienste an Bedeutung gewinne. Nach einer Studie von AudienceXpress würden 9 von 10 Werbevermarktern beabsichtigen, die Investitionen in den Bereich advanced TV aufgrund der attraktiven Aussichten zu intensivieren. Die Werbebudgets dürften im Gaming-Bereich zudem mit einer CAGR 21-25 von 16% p.a. wachsen.Akquisition der Nostemedia Oy berücksichtigt: Auch modellseitig hätten die Analysten nun die Übernahme der finnischen Gesellschaft abgebildet. Wie in der Kommentierung vom 8. Juni 2023 ausführlich beschrieben, wirke sich die Akquisition bilanziell als Aktivtausch auf den Geschäfts- und Firmenwert sowie die liquiden Mittel aus (rd. +/- 1,6 Mio. Euro). Entsprechend des Cash-Abflusses reduziere sich die Analystenerwartung an den diesjährigen FCF je Aktie von ursprünglich 0,74 auf 0,25 Euro. Neben den bilanziellen Effekten wirke sich die Transaktion ebenso auf die Kostenquoten der Gruppe aus. So hätten die Analysten in Folge des mit der Akquisition einhergehenden Personalaufbaus sowie der derzeit noch höheren Materialaufwendungen für externe Leistungen (aufgrund des Fehlens eigener Technologie) die Kostenquoten marginal erhöht, was sich entsprechend in einer leichten Reduzierung des EBITDA auf Gruppenebene widerspiegele (MONe: 4,3 Mio. Euro vs. zuvor: 4,5 Mio. Euro; Unternehmens-Guidance für 2023: 4,0 bis 4,5 Mio. Euro). Trotz der temporären Margenverzerrung aus Konzernsicht würden die Analysten die Akquisition als äußerst sinnvoll bewerten, da die mittelfristige Profitabilitätsverbesserung durch die schrittweise Einbindung der VIS.X®-Plattform ihres Erachtens visibel sei.Der Unternehmensbesuch hat uns nochmals verdeutlicht, dass es der YOC-Gruppe gelungen ist, eine attraktive Nische im digitalen Werbemarkt zu finden und in dieser stetig über dem Gesamtmarkt zu wachsen, so die Analysten der Montega AG. Nach Erachten der Analysten verfolge das Unternehmen eine realistische, attraktive und aus eigener Kraft zu finanzierende Wachstumsstrategie.