Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mithilfe seiner programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung der Plattform VIS.X®.



Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (28.04.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) weiterhin zu kaufen.Die YOC AG habe gestern den Geschäftsbericht für 2022 vorgelegt, der den in den vorläufigen Zahlen bereits angedeuteten starken Verlauf bestätige. Der Jahresausblick liege zwar ergebnisseitig leicht unter den bisherigen Prognosen der Aktienanalysten der Montega AG, unterstreiche in Summe jedoch, dass die AdTech-Gruppe den Gesamtmarkt weiterhin deutlich outperformen dürfte.Zum Ende des Geschäftsjahres hätten Konzernerlöse in Höhe von 23,4 Mio. Euro zu Buche gestanden, was einer Steigerung von 24,4% yoy entspreche. Mit rund 34% yoy habe die Gruppe insbesondere in den internationalen Märkten zulegen können (Umsatzanteil 2022: 44,3%). In der positiven Entwicklung der Rohertragsmarge (2022: 47,2%; +1,3PP yoy) zeichne sich zudem der Kostenvorteil vollständig eigener Technologie ab. Bereinigt um den Ergebnissondereffekt aus dem Vorjahr, der aus der Entkonsolidierung der spanischen Tochtergesellschaft resultiert habe (ca. 0,2 Mio. Euro), habe die Gruppe die Nettogewinnmarge wie bereits seit 2020 in den vergangenen Jahren steigern können (2022: 10,0%; +0,2PP yoy).Der kommunizierte Ausblick für das laufende Geschäftsjahr liege zwar im Ergebnis leicht unter den bisherigen Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG, unterstreiche jedoch nach wie vor die attraktiven Wachstumsaussichten. So seien inklusive der Übernahme der finnischen Gesellschaft, die einen Umsatzbeitrag im niedrigen einstelligen Millionenbereich liefern dürfte, Konzernerlöse für 2023 in Höhe von 29-30 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden, was einer Zunahme gegenüber 2022 von 23,8% bis 28,0% yoy entspreche. Das Unternehmen erwarte darüber hinaus ein EBITDA zwischen 4,0 und 4,5 Mio. Euro (MONe bisher: 4,7 Mio. Euro), was letztendlich in einem Konzernergebnis von rund 2,5 bis 3,0 Mio. Euro münden dürfte (MONe bisher: 3,2 Mio. Euro).Nachdem bereits die ersten zwei Studien eindrucksvoll die höhere Wirksamkeit der High Impact-Werbeformate von YOC hätten nachweisen können, würden die Aktienanalysten der Montega AG auch von der aktuellen Analyse mit dem Titel: "From Awareness to Action: Does High Impact Advertising provoke User Engagement?" überdurchschnittliche Ergebnisse der eigenen Werbeformate erwarten. Bezüglich der Ergebnisauswertung und der gewonnenen Erkenntnisse veranstalte YOC mit Nielsen am 4. Mai ein exklusives Webinar.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, erachten das Mittelfristpotenzial insbesondere durch die sich abzeichnende Skalierbarkeit des Plattformgeschäftsmodells weiterhin als attraktiv und bekräftigen nach Fortschreibung des DCF-Modells ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 21,00 Euro für die YOC-Aktie. (Analyse vom 28.04.2023)