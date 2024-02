Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze YOC-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs YOC-Aktie:

16,00 EUR +4,92% (13.02.2024, 18:48)



ISIN YOC-Aktie:

DE0005932735



WKN YOC-Aktie:

593273



Ticker-Symbol YOC-Aktie:

YOC



Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mithilfe seiner programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung der Plattform VIS.X®.



Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (13.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC).Nachdem die YOC AG vergangene Woche vorläufige Finanzkennzahlen für das Gesamtjahr 2023 veröffentlichte, folgte einen Tag darauf die Teilnahme an unseren mittlerweile 11. Hamburger Investorentagen (HIT), so die Analysten der Montega AG.Nachdem das Erreichen der FY Guidance nach 9M/2023 im Ergebnis ambitioniert schien und nach Erachten der Analysten der Montega AG lediglich bei einem Übertreffen im Umsatz realistisch war, konnte das Unternehmen die Top Line im entscheidenden vierten Quartal mit ähnlicher Wachstumsdynamik wie nach 9M steigern. So hätten auf Gesamtjahressicht Umsatzerlöse i.H.v. 30,6 Mio. EUR zu Buche gestanden, was für das Q4 10,9 Mio. EUR bedeute (+29,3% yoy). Eine gewisse Saisonalität in Richtung des Q4 sei für den Werbemarkt und insbesondere den von YOC adressierten Bereich des Brand Marketings typisch. Schon in den Vorjahren habe sich die hohe Bedeutung des vierten Quartals offenbart (Erlösanteil 2021: 38,1%; 2022: 35,9%), was sich schließlich auch in 2023 bestätigt habe (35,6%).Ergebnisseitig sei in Q4 zudem die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells durch die eigene VIS.X®-Plattformtechnologie deutlich sichtbar geworden. So stamme mit 2,8 Mio. EUR das Gros des EBITDAs aus dem Jahresendquartal (rd. 67%). Die EBITDA-Marge habe von dem signifikanten Umsatzsprung profitiert und ggü. dem Vorjahr eine Verbesserung um 7,1 PP auf 26,7% (MONe: 24,5%) verzeichnet. Insgesamt sei es YOC durch das starke Q4 gelungen, die ursprüngliche Guidance (Umsatz: 29-30 Mio. EUR; EBITDA: 4,0-4,5 Mio. EUR; Konzernergebnis: 2,5-3,0 Mio. EUR) in der Top Line zu übertreffen und im Ergebnis trotz der in Q2 vermeldeten Insolvenz des DSP-Partners mediamath (Forderungsausfall von 0,4 Mio. EUR in den sbA enthalten) in der Mitte zu erreichen.YOC blicke insgesamt auf eine starke zweite Jahreshälfte zurück, in der sich insbesondere in Q4 das Skalierungspotenzial der VIS.X®-Plattform gezeigt habe. Nach Erachten der Analysten seien die Weichen für weiteres profitables Wachstum gestellt, was auch der im Rahmen der GB Veröffentlichung noch ausstehende Ausblick widerspiegeln dürfte.Trotz der bereits positiven Kursreaktion in Folge der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen erachten Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, auch das aktuelle Kursniveau mit einem EV/EBITDA für 2024e von 10,2x in Kombination mit der hohen Wachstumsdynamik als attraktiv und bestätigen daher ihre Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 21,00 EUR. (Analyse vom 13.02.2024)