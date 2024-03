Tradegate-Aktienkurs YOC-Aktie:

16,95 EUR +3,04% (27.03.2024, 13:37)



Xetra-Aktienkurs YOC-Aktie:

17,00 EUR +3,03% (27.03.2024, 12:38)



ISIN YOC-Aktie:

DE0005932735



WKN YOC-Aktie:

593273



Ticker-Symbol YOC-Aktie:

YOC



Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mithilfe seiner programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung der Plattform VIS.X®.



Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (27.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) unter die Lupe.YOC agiere am Puls der Zeit. Die Berliner Gesellschaft sei in den vergangenen Jahren im internationalen Markt für digitale Werbetechnologien zu einem etablierten Partner für Werbetreibende sowie Webseitenbetreibern geworden und könne dabei die eigene Profitabilität immer mehr steigern. Ein Blick auf den Chart zeige: Das kommt bei den Investoren gut an.Auf der selbst entwickelten Transaktionsplattform VIS.X bringe YOC Werbetreibende und Publisher (Website-Betreiber) zusammen. Letztere würden ihre globale Media-Reichweite anbieten, über die Werbekunden die Bekanntheit ihrer Marke steigern könnten. Die Plattform ermögliche den vollautomatischen Ein- und Verkauf von Werbeflächen in Echtzeit.Der Ausblick auf das laufende Jahr zeige: Aufgrund der Skalierung des Transaktionsvolumens durch die innovativen Technologien der Gesellschaft entwickele sich die Kostenstruktur unterproportional im Verhältnis zu den Umsatzerlösen.Die Aktie habe seit dem Tief im November 2023 rund 70% an Wert zulegen können. Die Arbeit des Vorstands mache sich immer mehr bezahlt. Trotz der guten operativen Entwicklung fliege YOC allerdings weiter unter dem Radar der meisten Investoren. Aus Sicht des "Aktionärs" werde die Gesellschaft angesichts der spürbar zunehmenden Profitabilität mehr und mehr zu einem potenziellen Übernahmekandidaten. Nicht nur aus diesem Grund könnten sich risikobewusste Anleger eine kleine Position ins Depot legen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2024)Börsenplätze YOC-Aktie: