Für sehr spekulative Anleger ist die Aktie mit einem kleinen Betrag eine Wette wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 13,50 Euro platziert werden. (Analyse vom 19.09.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze XPeng ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:

17,35 EUR +0,29% (19.09.2023, 11:38)



NYSE-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:

18,46 USD +0,87% (18.09.2023)



ISIN XPeng ADR-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng ADR-Aktie:

A2QBX7



Ticker-Symbol XPeng ADR-Aktie:

8XPA



NYSE-Symbol XPeng ADR-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (19.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Positive Neuigkeiten von Xpeng. Der chinesische Elektroauto-Hersteller werde Ende 2023 einen Elektro-Van auf den heimischen Markt bringen. Das Modell mit der Bezeichnung X9 komme wahlweise in zwei Varianten: Mit 235 kW starkem Frontantrieb oder mit Allrad-Antrieb mit einem zusätzlichen 135-kW-Motor hinten. Sei die Aktie eine Spekulation wert?Der Xpeng X9 sei knapp 5,30 Meter lang, der Radstand betrage 3,16 Meter. Der Minivan biete Platz für drei Sitzreihen mit sechs bis sieben Sitzplätzen.Nach Angaben des chinesischen Portals "Car News China" werde der Stromer zudem mit einem Lidar-Sensor in der Frontstoßstange ausgestattet sein. Das sei aus zuvor veröffentlichen Erlkönig-Bildern hervorgegangen.Der X9 werde das siebte Modell von Xpeng und gleichzeitig das erste der neuen X-Serie. Die bisherigen Modelle von Xpeng seien als Limousinen (P-Serie) und SUV (G-Serie) ausgerollt worden.Vor ein paar Tagen sei bekannt geworden, dass der chinesische Hersteller mit seinen Modellen P7 und G9 an den Start gehen werde. In Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden sei der chinesische Hersteller bereits vertreten.Dass Xpeng gute Modelle sowie über ein gutes Infotainment und eine spannende Basis im Bereich autonomes Fahren verfüge, sei durch die Beteiligung von Volkswagen untermauert worden. Volkswagen habe über 700 Millionen in Xpeng gesteckt und dafür fünf Prozent der Aktien erhalten. Das zeige nicht nur, wie wichtig der chinesische Automarkt für die deutschen Hersteller sei, sondern es sei auch eine Art Ritterschlag für die Produkte von Xpeng, Deren Elektroautos seien chic, würden den Nerv der Zeit treffen und seien bis unters Dach vollgepackt mit jedwedem Software- und Infotainment-Schnick-Schnack. Genau zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Techaffinen chinesischen Konsumenten.Die Aktie konsolidiere nach dem letzten Aufwärtsimpuls bei umgerechnet 17.00 Euro. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liege bei 2,2. Im Vergleich zur Konkurrenz sei das nicht teuer.