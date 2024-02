NYSE-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:

9,22 USD +6,84% (26.02.2024, 22:00)



ISIN XPeng ADR-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng ADR-Aktie:

A2QBX7



Ticker-Symbol XPeng ADR-Aktie:

8XPA



NYSE-Symbol XPeng ADR-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (27.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Nick Lai, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) weiterhin mit "neutral" ein und senkt das Kursziel von 19,00 USD auf 9,00 USD.Der Analyst sei der Ansicht, dass die jüngste Schwäche der Aktie auf die langsamen Januar-Verkäufe des Unternehmens und die daraus resultierende schwache Marge im ersten Quartal zurückzuführen sei. Lai erwarte jedoch zwei potenzielle positive Katalysatoren: die Einführung von zwei neuen Modellen in der zweiten Jahreshälfte 2024 und eine Verbesserung der Rentabilität ab dem zweiten Quartal, wenn das Unternehmen beginne, Technologie-Lizenzgebühren von Volkswagen zu erhalten. Daher sehe Lai einen möglichen Einstiegspunkt in der zweiten Jahreshälfte.Nick Lai, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die XPeng-Aktie weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 23.02.2024)Börsenplätze XPeng ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:8,82 EUR +3,76% (27.02.2024, 14:11)