Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,144 EUR -2,77% (11.10.2022, 19:35)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

8,74 HKD -2,02% (11.10.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,13 USD -4,66% (11.10.2022, 16:52)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (11.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Börse brutal: Bis Ende 2020 habe der Kurs der Xiaomi-Aktie mehr als 250 Prozent zugelegt - mitten in der Corona-Pandemie. Doch dann sei es abwärts gegangen für den chinesischen Technik-Hersteller, der vor allem für seine preiswerten Smartphones bekannt sei. Inzwischen sei Xiaomi nicht mehr weit entfernt von einem Negativrekord.Unter den aktuell ohnehin schwachen China-Aktien laufe Xiaomi noch mal besonders schlecht. Praktisch die gesamte Rally sei in den vergangenen Quartalen abverkauft worden. An der Heimatbörse in Asien habe Xiaomi heute bei 8,74 Hongkong-Dollar (HKD) geschlossen - und damit nah am Tagestief. Das bisherige Allzeittief liege bei 8,35 HKD.Auf Euro-Basis sehe die Bilanz etwas besser aus. 2019 habe es die Xiaomi-Aktie kurzzeitig für weniger als einen Euro gegeben. War damals zu Tiefstkursen gekauft habe, liege zumindest noch rund 10 Prozent im Plus. Für Langzeitinvestoren ein schwacher Trost, zumal der Gewinn lediglich auf Währungsschwankungen basiere.Neben den allgemeinen Problemen rund um China-Aktien komme bei Xiaomi die ungewisse E-Auto-Zukunft hinzu. Außerdem habe der Konzern immer noch Ärger in Indien. Ein dortiges Gericht habe vergangene Woche die Freigabe von eingefrorenem Xiaomi-Vermögen in Höhe von umgerechnet 676 Millionen Dollar abgelehnt. Hintergrund sei ein Streit zwischen Xiaomi und Indiens Behörde für Finanzkriminalität. Xiaomi werde vorgeworfen, über eine illegale Lizenzgebühr-Konstruktion betrieben zu haben. Xiaomi bestreite den Vorwurf und klage, das Einfrieren des Vermögens habe seine Geschäfte in Indien praktisch zum Erliegen gebracht.Xiaomi sei zusammen mit Samsung in Indien ein führender Smartphone-Anbieter (Marktanteil: rund 18 Prozent). Zwischen Indien und China gebe es seit einigen Quartalen politische Spannungen, die unter anderem zum Verbot diverser Apps chinesischer Unternehmen in Indien geführt hätten.Insofern gilt bei Xiaomi vorerst: Abwarten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2022)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link