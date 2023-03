Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (03.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Einmal mehr nehme es Xiaomi mit Big-Tech-Giganten aus den USA auf. Diesmal gehe es nicht um Smartphones, Saugroboter oder Elektroautos. Vielmehr steige auch Xiaomi ins Geschäft mit Augmented-Reality-Brillen ein. Vorgestellt worden sei die Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition auf dem Mobile World Congress, der diese Woche in Barcelona stattgefunden habe.Die Brille für virtuelle Angelegenheiten wiege 126 Gramm und sei wie Metas Quest Pro mit dem Snapdragon XR2-Chip von QUALCOMM ausgestattet. Unter anderem solle es im Transparenz-Modus möglich sein, virtuelle Objekte im physischen Raum durch Steuerung mit Gesten zu platzieren und mit smarten Geräten zu interagieren (zum Beispiel eine Lampe im Sichtfeld auszuschalten).Die Xiaomi-Brille sehe etwas stylischer und weniger klobig aus als das Meta-Produkt, allerdings auch nicht unbedingt straßentauglich. Der Akku halte zudem wohl nur eine halbe Stunde.Ab wann die Brille erhältlich sein werde, sei unklar. Über den Preis der Xiaomi-Brille sei ebenfalls noch nichts bekannt. Erfahrungsgemäß werde der chinesische Technik-Hersteller wohl versuchen, etwas günstiger als die Konkurrenz aus den USA zu sein. Das Mixed-Reality-Headset von Meta ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX ) koste etwa 1.800 Euro. Im Angebot in den USA habe es eine Meta Quest Pro zuletzt aber auch schon mal für 1.100 Dollar, also rund 1.000 Euro gegeben.Um die Xiaomi Wireless AR Glasses Discovery Edition zu nutzen, werde ein Xiaomi 13 oder ein anderes snapdragon-spaces-fähiges Gerät zum Koppeln benötigt. Apple habe die Einführung einer eigenen AR-Brille auf unbestimmte Zeit verschoben. Beobachter würden damit rechnen, dass das Produkt nächstes Jahr oder Anfang 2025 auf den Markt kommen könnte.Xiaomi komme mit der Brille zu einem etwas seltsamen Zeitpunkt um die Ecke. Die Technik sei kein Hype-Thema mehr, auf dem Massenmarkt aber auch noch nicht angekommen.Immerhin ist klar: Xiaomi ist dran und hat einen Fuß in der Tür bei einem Gerät, das mit den absehbaren Weiterentwicklungen, die in den kommenden Jahren folgen dürften, viel Umsatz-Potenzial hat, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2023)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.