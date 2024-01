Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst. (29.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Prof. Ferdinand Dudenhöffer sehe einen neuen Megatrend in der Autobranche aufziehen - gewaltige Aluminiumpressen. Doch Xiaomi gehe noch einen Schritt weiter und der nächste Superlativ sei bereits in Planung.Das jüngst vorgestellte Super-Elektroauto von Xiaomi setze nicht nur neue Maßstäbe bei der Reichweite und der Beschleunigung, sondern wolle seine Vorbilder Tesla und Porsche auch bei der Produktionstechnik übertrumpfen. "Unsere Presse ist mit 9.100 Tonnen ein Stück stärker als die von Tesla", so Xiaomi Gründer Lei Jun auf offener Bühne.Für Dudenhöffer sei dies kein belangloses Detail, sondern ein Megatrend im Automobilbau. Im Gespräch mit dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" habe er nun mit Hinblick auf Tesla gesagt: "Trotz katastrophaler Auslastung der Produktionskapazität 8,2 Prozent EBIT-Marge im Q4 zu machen zeigt, wie groß die Effizienz-und Kostenvorteile im Tesla Manufacturing System sind. Tesla hat die Produktionswelt neu erfunden und das wird die gesamte Branche verändern. Henry Ford war der Erste, der mit seinen Produktionsprozessen erschwingliche Autos gebaut hat. Elon Musk ist der Zweite, der Quantensprunge in der Autoproduktion schafft."Auch andere Autobauer mittlerweile größere Pressen kaufen. Das Giga-Guss-Verfahrens setze sich gerade bei Toyota, Hyundai und Ford durch - auch Mercedes-Benz solle eine Bestellung aufgegeben haben. Wie groß der Vorteil sei, sei noch umstritten. Während Xiaomi einerseits davon spreche, sich 72 kleinere Teile durch die Produktion von großen Stücken einzusparen, seien die Investitionen dafür immens - zudem gebe es Nachteile bei den Reparaturkosten, wenn ein "Giga-Teil" eine Schramme habe und nicht einfach getauscht werden könne.Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link