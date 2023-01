Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

13,34 HKD +12,48% (26.01.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,70 USD +9,68% (26.01.2023, 17:35)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (26.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Plötzlich komme doch Schwung in die Xiaomi-Aktie! Die Aufwärtsbewegung chinesischer Aktien habe Xiaomi zunächst eher verhalten mitgemacht. Doch heute steige der Kurs in Hongkong um 12 Prozent auf ein Mehrmonatshoch. Auslöser seien offenbar Neuigkeiten zur zuletzt eher skeptisch verfolgten E-Auto-Offensive.Große Chance, großes Risiko - Xiaomi steige relativ spät in den Autobereich ein. Die Erfolgsaussichten seien umstritten. Zuletzt habe es eher so ausgesehen, als wäre Chinas Führung von den Auto-Ambitionen seines heimischen Elektronikkonzerns nicht unbedingt begeistert. Die heutige Nachricht sorge aber für gute Stimmung unter Anlegern: Entwürfe für das erste Elektroauto von Xiaomi würden beim chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo kursieren.Xiaomi habe inzwischen bestätigt, dass die durchgesickerten Fotos von einem Zulieferer stammen würden. Es handle sich allerdings nur um frühe Entwürfe, nicht um den endgültigen Prototyp. Das erste Xiaomi-Auto solle 2024 erhältlich sein.Der Leak impliziere, dass Xiaomi mit seinen E-Autoplänen, die 2021 aufgekommen seien, vorankomme. "Der Aktionär" hat die Xiaomi-Aktie Anfang Dezember in Ausgabe 50/22 empfohlen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2023)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.