Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (17.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Charttechnisch sehe die Lage beim chinesischen Technik-Hersteller auf Sicht der vergangenen Monate durchaus ansprechend aus. Bislang deute bei der Xiaomi-Aktie alles auf eine solide Bodenbildungsphase hin - trotz Störfeuer aus der Ukraine. Die dortige Anti-Korruptionsbehörde habe Xiaomi auf eine schwarze Liste gesetzt.Auf der stehe auch der Xiaomi-Gründer und -Chef Lei Jun, zusammen mit Dutzenden weiteren Führungskräften anderer Unternehmen. Sie alle würden als "internationale Kriegssponsoren" bezeichnet, weil sie trotz des Kriegs weiterhin Geschäfte mit Russland machen würden. Xiaomi sei dabei besonders ins Visier der Ukraine gerückt, weil das Unternehmen nach der Invasion "immer noch führend beim Smartphone-Verkauf in dem terroristischen Staat" sei, so die ukrainische Seite. Das Unternehmen müsse daher die Konsequenzen in rechtlicher Hinsicht und in Bezug auf seine Reputation tragen.Der chinesische Technik-Hersteller, der vor allem für seine Smartphones bekannt sei, habe sich vehement gegen die Vorwürfe von ukrainischer Seite gestellt: "Xiaomi ist ein Unternehmen für Unterhaltungselektronik, das ausschließlich Produkte für den zivilen und kommerziellen Gebrauch anbietet." Jeder Verbraucher habe das Recht auf Zugang zu Kommunikationsmitteln und Informationen im Internet.Unklar sei, warum Xiaomi als einziger chinesischer Smartphone-Hersteller auf der ukrainischen Liste stehe, auf der unter anderem auch der US-Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble (solle trotz eines erklärten Rückzugs aus Russland dort produzieren), Metro und Raiffeisenbank aufgeführt seien. Xiaomi werde unter anderem vorgeworfen, weitere Mitarbeiter für seine Aktivitäten in Russland angestellt zu haben.Im Gegensatz zu chinesischen Herstellern hätten sich unter anderem Samsung und Apple aus Russland zurückgezogen.Die Aktie bleibt eine "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Xiaomi Corp. (Analyse vom 17.04.2023)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link