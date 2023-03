Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (02.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Gehe es um geistiges Eigentum, bediene sich der Chinese gern zwanglos im Ausland - so das gängige Klischee. Insofern überrasche eine aktuelle Nachricht: Xiaomi sei von Huawei verklagt worden - im Rahmen eines Streits um eine Patentlizenz. Die beiden chinesischen Smartphone-Hersteller würden aber wohl zumindest versuchen, die Sache friedlich zu klären.Xiaomi habe laut dem chinesischen Medienportal Yicai Global jedenfalls diplomatisch windelweich mitgeteilt: "Beide Firmen glauben, dass die Zusammenarbeit bei der Lizenzierung von geistigem Eigentum Innovation fördert und dem öffentlichen Interesse dient, und dass die Mediation eine effektive Methode ist, um Lizenzvereinbarungen zu erreichen."Von Huawei (nicht börsennotiert) habe zu der bereits am 17. Januar eingereichten Klage keine Stellungnahme vorgelegen. Xiaomi solle angeblich vier Patente verletzt haben. Es gehe um die Bereiche: drahtlose Kommunikation, Smartphone-Fotos und Bildschirmsperre. Die Sache sei erst vor einigen Tagen durch eine Veröffentlichung des chinesischen Büros für geistiges Eigentum bekannt geworden.Huawei zähle zu den führenden Anbietern, wenn es um Patentanmeldungen gehe (Tausende pro Jahr).Patentstreitigkeiten seien in der Tech-Branche seit einigen Jahren ein großes Thema. Gegen Apple seien beispielsweise Patentklagen seitens QUALCOMM und Ericsson eingereicht worden. Insgesamt gehe es allein für Smartphone-Patente um jährliche Zahlungen in Milliarden-Höhe."Der Aktionär" ist bei der laufenden Aufwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie seit einiger Zeit erfolgreich dabei, so Lars Friedrich. (Analyse vom 02.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.