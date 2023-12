Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,8214 EUR -1,43% (22.12.2023, 17:52)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

15,68 HKD -1,75% (22.12.2023)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (22.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Die Spannung kurz vor dem Marktstart des Tesla-Killers von Xiaomi steige und die geleakten Bilder und Informationen würden zunehmen. Jetzt habe das chinesische Unternehmen reagiert und Spekulationen zufolge steige endlich auch Gigant Apple in den Ring!Erneut sei ein Bild des neuen Elektroautos von Xiaomi aufgetaucht. Es starte ab dem ersten Halbjahr 2024 und solle zwischen 24.000 und 38.000 Euro kosten. Der von Futurezone gepostete Screenshot zeige ein hochattraktives Auto, das v.a. technikinteressierte Chinesen begeistern sollte. Doch das Ausplaudern von internen Daten sei gefährlich: Xiaomi habe nun auf die an die Öffentlichkeit gelangten Bilder und Informationen reagiert und offenbar drei Mitarbeiter gefeuert. Vorbild in Sachen Geheimniskrämerei sei Apple: Der US-Konzern verrate seit Jahren nichts zu seinen Autoplänen, doch jetzt sei auch hier Neues durchgesickert.Xiaomi, Sony und vielleicht Apple würden in den Elektroautomarkt eimnsteigen. Dieser sei bereits mit zahlreichen Start-ups und durch starke Produktoffensiven der klassischen Hersteller sehr voll. Zudem würden Zölle auf China-Produkte drohen, weswegen die zunächst auf den Auto-Heimatmarkt und auf Smartphones fokussierte Xiaomi die Aktien von Tesla und BYD zuletzt klar outperforme.Der Xiaomi SU7 starte wohl mit einer bis zu 101 KwH großen Batterie und 800 Kilometer Reichweite die Jagd auf BYD und Tesla. Anders als bei Tesla sei ein Lidar-Radar für Roboterfunktionen und eine 800-Volt-Technologie für schnelles Laden verbaut. Zudem könnten Smartphone-Nutzer im Elektroauto das gleiche neue Betriebssystem nutzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: