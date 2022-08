NASDAQ OTC-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,428 USD +3,48% (22.08.2022, 17:18)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (22.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Für chinesische Tech- und Internet-Aktien laufe es heute eigentlich gut, nachdem in China mal wieder Zinssätze gesenkt worden seien. NASDAQ-Mitglieder wie Pinduoduo , JD.com ( ISIN US47215P1066 WKN A112ST ) und BAIDU würden zu den Tagesgewinnern zählen. Bei Xiaomi würden Anleger dagegen offenbar noch die am Freitag veröffentlichten Quartalszahlen verdauen.Der Nettogewinn sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 8,3 Milliarden Yuan auf 1,4 Milliarden (202 Millionen Euro) gesunken. Minus 83 Prozent! Das habe unter anderem am schwächeren Smartphone-Geschäft gelegen. Aber auch beim Geschäft mit dem Internet der Dinge, Services und Lifestyleprodukten sei es schlecht gelaufen. Der Umsatz sei deutlich weniger gesunken, aber immerhin auch noch 20 Prozent auf 70,2 Milliarden Yuan. Xiaomi habe vor allem mit makroökonomischem Gegenwind und den Corona-Lockdowns in China zu kämpfen gehabt.Die Xiaomi-Aktie entwickele sich weiter relativ schwach, nennenswerte Kursdynamik komme nicht auf. Angesichts der Gesamtlage drängt sich ein Kauf derzeit nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Xiaomi-Aktie. (Analyse vom 22.08.2022)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:1,411 EUR -2,37% (22.08.2022, 19:03)Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:11,28 HKD -3,26% (22.08.2022)