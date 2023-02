Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,5564 EUR +3,03% (07.02.2023, 21:58)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

12,84 HKD +0,16% (07.02.2023)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (07.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Das chinesische Unternehmen habe zuletzt v.a. mit seinen Elektroauto-Plänen für Aufmerksamkeit bei Anlegern gesorgt. Nun habe ein Finanzunternehmen die Xiaomi-Aktie hochgestuft - allerdings mit Blick auf ein anderes Geschäft, das sich besser entwickeln könnte, als die meisten Marktteilnehmer bislang womöglich auf dem Schirm hätten.Das japanische Finanzunternehmen Daiwa habe die Xiaomi-Aktie von "Hhalten" auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel werde von 9,50 auf 15 HKD (Hongkong-Dollar, umgerechnet etwa 1,78 Euro) angehoben. Begründet werde diese Einschätzung nicht etwa mit Blick auf einen erhofften Elektroautoerfolg, sondern angesichts des traditionellen Smartphone-Geschäft des chinesischen Elektronikanbieters.Mit Blick auf die Zukunft könnte sich ein Kauf lohnen. Die Analysten würden jedenfalls 2023 mit "besser als erwarteten" Smartphone-Verkäufen rechnen, u.a. aufgrund der Einführung neuer Modelle, Normalisierung der Lieferketten und Reopening in China.Das Chartbild bei Xiaomi sehe konstruktiv aus. Auf der fundamentalen Seite überwiege derzeit mit Blick auf die kommenden Quartale womöglich das positive Überraschungspotenzial. Die Xiaomi-Aktie bleibe eine Empfehlung für risikobewusste Anleger, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: