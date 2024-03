Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Das chinesische Unternehmen Xiaomi sei bislang hauptsächlich für seine Handys bekannt. Doch das solle sich im laufenden Jahr ändern. Xiaomi wolle mit seinem Mi Car ein erstes Modell auf den Markt bringen und langfristig zu einem der fünf größten Hersteller weltweit werden. Der Startschuss für dieses Vorhaben dürfte bald fallen.Chairman und CEO Lei Jun habe kürzlich gesagt, dass man derzeit die letzten Feinschliffe für das Debüt des Mi Car vornehme und einen groß angelegten Straßentest durchführe. Noch in diesem Jahr sollten die ersten Modelle vom Band rollen.Das Mi Car dürfte allerdings einen sehr schweren Einstand in den chinesischen Automobilmarkt haben, denn an diesem herrsche derzeit ein regelrechter Kampf um Marktanteile. Das habe sich in den letzten Monaten vor allem durch Preissenkungen der etablierten Hersteller geäußert, was sich wiederum negativ auf deren Margen und auch die Aktienkurse ausgewirkt habe.Zudem habe Jun selbst bereits vor einem Monat am Investorentag gesagt, dass die chinesischen EV-Hersteller Xiaomi sechs bis sieben Jahre voraus seien. Er füge jedoch hinzu: "Aber Xiaomis Vorteil liegt in der elektronischen Technologie und der Benutzererfahrung. Die Fahrzeugbranche ist hundert Jahre alt. Solange man optimistisch ist, was die Automobilindustrie angeht, ist es nie zu spät einzusteigen."Die Chancen, dass Xiaomi mit seinem Mi Car schnell Marktanteile gewinne, sei eher gering. Dennoch könne das Unternehmen - auch dank seines starken Kerngeschäfts - grundsätzlich Innovationspotenzial im Automotivebereich heben, insbesondere was das Infotainment-System betreffe, wodurch ein USP (Unique Selling Point) entstehen könnte.DER AKTIONÄR rät weiterhin zum Kauf der Xiaomi-Aktie, so Michael Diertl. (Analyse vom 08.03.2024)