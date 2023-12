Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,8392 EUR -2,15% (29.12.2023, 11:52)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (29.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Xiaomi habe am Donnerstag sein neues Elektroauto vorgestellt. Der Smartphone-Hersteller wolle mit seinem Modell Namens SU7 Tesla und Porsche Konkurrenz machen. Könne Xiaomi wirklich ein ernsthafter Player im E-Mobility-Segment werden?Xiaomi habe am 28. Dezember sein neues Elektroauto, eine Limousine mit dem Namen SU7, vorgestellt. Jetzt würden alle gespannt auf den Marktstart des neuen Stromers warten.In die Entwicklung des Autos habe Xiaomi nach eigenen Angaben mehr als 10 Milliarden Yuan (1,4 Milliarden Dollar) investiert. Viele Experten hätten sich verblüfft gezeigt, mit welcher Geschwindigkeit der Smartphone-Hersteller ein Auto aus dem Boden gestampft habe. Deutschen Auto-Topmanagern zufolge seien die Herausforderer aus Asien teils doppelt so schnell in der Entwicklung."Das Auto befindet sich in der Versuchsproduktion und wird in einigen Monaten auf den heimischen Markt kommen", habe Xiaomi-CEO Lei Jun in einem Beitrag auf der Social Media Plattform X gepostet. Der Preis stehe noch nicht fest. Chinesische Medien würden spekulieren, dass das Modell bei rund 300.000 Renminbi oder umgerechnet rund 43.500 Dollar starten könnte.Xiaomi sei der nächste Hersteller, der in einen bereits gesättigten Markt eintrete. Dennoch habe das Auto und das Unternehmen sicherlich Potenzial. Denn die chinesischen Hersteller würden bei ihren Stromern mit innovativer Software, hohem Komfort und einem an der Kundschaft orientierten Infotainment punkten. Ein potenzieller Vorteil für Xiaomi. Das Unternehmen sei vor allem für seine Smartphones und Haushaltsgeräte bekannt. Gut möglich, dass mit dem neuen Auto ein intelligentes Ökosystem "Mensch, Auto und Haus" geschaffen werde.Es werde noch dauern, bis das der Stromer von Xiaomi auf den Markt komme. Abzuwarten bleibe ebenfalls, wie hoch die Nachfrage sowie die Produktionsmenge ausfallen werde. Für Tesla, BYD & Co sollte dies kurzfristig keine Belastung darstellen.Mittelfristig sollte man Xiaomi allerdings als ernst zu nehmenden Player im E-Mobility-Segment auf dem Zettel haben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2023)