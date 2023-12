Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (28.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Xiaomi habe in einem Megaevent sein neues Elektroauto präsentiert, das es mit Porsche, Tesla und BYD aufnehmen solle. Die Show sei gelungen - jetzt würden alle gespannt auf den Marktstart warten.Der ehemalige BMW-Star-Designer Chris Bangle sei prominenter Gast in China bei der Vorstellung des Xiaomi SU7 gewesen - und verblüfft, wie schnell der Smartphonehersteller ein Auto aus dem Boden gestampft habe. Deutschen Auto-Topmanagern zufolge seien die Herausforderer aus Asien teils doppelt so schnell in der Entwicklung.Partner seien dabei westliche Firmen wie Continental oder thyssenkrupp. Den Superchip liefere NVIDIA-Konkurrent QUALCOMM.Die Motivation und der Stolz ein eigenes Auto nach den Vorbildern aus den Westen zu bauen, sei überall spürbar. Das Publikum raune immer wieder begeistert bei der Vorstellung des Infotainments oder technischen Daten. Xiaomi habe von Tesla gelernt: Auch die Chinesen würden etwa die Größe der verwendeten Stanzmaschinen zeigen und den direkten Vergleich zu Tesla und Porsche bei den technischen Details wagen. So erreiche der Elektromotor etwa ein besseres Verhältnis von Leistung zu Gewicht als der Taycan.Gerade werde das Elektroauto noch unter Winterbedingungen getestet. Die Testproduktion laufe bereits, doch das Auto werde noch "einige Monate" zum Marktstart brauchen. Die Kunden stünden offenbar Schlange - die Reaktionen seien zu großen Teilen sehr positiv gewesen. Die technikbegeisterten Chinesen würden vor allem Gefallen daran finden, dass das eigene Betriebssystem ihre Smartphones und das Auto elegant verbinden solle - so werde es möglich zu Hause auf dem Tablet angefangene Filme direkt im Auto weiterzusehen.Seit der Depot-2030-Aufnahme im Sommer liege Xiaomi 40 Prozent vorne und ergänze damit Highflyer wie den Bitcoin oder NVIDIA."Nach NVIDIA, Intel und Xiaomi setzen wir nun darauf, dass Apple auf Sony und Xiaomi reagiert. Neu im Depot 2030: Nach einem Gerücht, dass diese Firma jetzt das Apple-Auto baut, haben wir direkt gekauft", so Florian Söllner von "Der Aktionär"In der ausländischen Presse sei nun zu lesen: "Ein hundertköpfiges Geheimteam entwirft Szenarien und Komponenten. Apple hat dafür bisher an X (unsere neue Depot-2030-Firma) geschätzt einen robusten dreistelligen Millionenbetrag überwiesen." (Analyse vom 28.12.2023)