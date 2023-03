Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.In einem schwachen Hongkonger Tech-Markt habe es die Xiaomi-Aktie heute besonders hart erwischt. Der Kurs habe fast auf Tagestief bei elf Hongkong-Dollar und mit einem Minus von 4,7 Prozent geschlossen. Zusätzlich zum allgemeinen Abgabedruck komme eine eher negative Nachricht vom zweitgrößten Smartphone-Markt der Welt.Laut zwei Insidern und einem Regierungsdokument plane Indien, alle Smartphone-Hersteller im Land zu zwingen, die Überprüfung wichtiger Updates beim Betriebssystem vorzuschreiben. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters. Das allein würde kaum für Aufregung sorgen. Aber: Außerdem solle es Vorschrift werden, die Löschung von vorinstallierten Apps zuzulassen. Das könnte die Markteinführung neuer Geräte verzögern und für Hersteller wie Xiaomi, Apple und Samsung zu Einbußen führen.Hintergrund solle unter anderem sein, dass vorinstallierte Apps ein Sicherheitsrisiko sein könnten und Indien sich unter anderem vor chinesischer Spionage schützen wolle. Xiaomi sei als chinesischer Smartphone-Gigant einer der Marktführer in Indien und habe sich in den vergangenen Quartalen vor allem einen Kampf mit Samsung (Südkorea) und Vivo (China) um die Krone geliefert. Dagegen laufe Apple in Indien bislang nur unter "Sonstige".Xiaomi wäre also im Vergleich zu Apple womöglich deutlich stärker von den neuen Regeln betroffen. Das Verhältnis zwischen China und Indien sei ohnehin angespannt, was sich in den vergangenen Jahren unter anderem in einem Grenzkonflikt und dem Verbot zahlreicher chinesischer Apps in Indien geäußert habe. Wegen eines Steuerkonflikts habe ein Gericht 2022 zudem mehr als eine halbe Milliarde Dollar von Xiaomi in Indien eingefroren.Langfristig bleibt "Der Aktionär" zuversichtlich für die laufende Empfehlung. Angesichts der charttechnischen Lage drängt sich ein Einstieg kurzfristig aber nicht auf, so Lars Friedrich. (Analyse vom 14.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.