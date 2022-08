Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (27.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Der Kurs der Xiaomi-Aktie habe sich in den vergangenen Monaten nicht zufriedenstellend entwickelt. Belastend habe u.a. gewirkt, dass Chinas Antwort auf Apple zuletzt anscheinend Probleme gehabt habe, von den einheimischen Behörden eine Genehmigung für eine komplett eigenständige Elektroauto-Produktion zu bekommen. Nun gebe es eine neue Entwicklung.Nachdem anfänglich bereits Great Wall als Xiaomi-Partner im Gespräch gewesen sei, solle es Insidern zufolge nun Gespräche mit BAIC geben. Unter anderem könnten die möglichen Partner demnach eine BAIC-Hyundai-Produktionsanlage in Peking nutzen, um Elektroautos herzustellen. BAIC würde zudem über einen weiteren Produktionsstandort verfügen, der wohl nicht relativ umständlich aufgerüstet werden müsste. Xiaomi wolle bis 2024 ein eigenes Elektroauto auf die Straße bringen.Ein Alleingang Xiaomis bei der Autoproduktion sei politisch nicht gewollt und dürfte dementsprechend vom Tisch sein. Eine Partnerschaft mit einem Autohersteller wäre ein Meilenstein für Xiaomis 10-Mrd.-USD-Projekt. Noch gebe es allerdings viel Unsicherheit, die sich im Kursverlauf widerspiegele. Zudem sei die wirtschaftliche Gesamtsituation in und um China eingetrübt. Demnach bleibe abzuwarten, wann der Kurs wieder etwas nachhaltiger durchstarte, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2022)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:1,4824 EUR +1,01% (26.08.2022, 22:27)