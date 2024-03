HSE-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

14,92 HKD +11,34% (12.03.2024)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst. (12.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Die Xiaomi-Aktie habe am Dienstag mit einem Plus von mehr als 11% den größten Tagesgewinn seit mehr als einem Jahr verzeichnet. Der Kurssprung sei erfolgt, nachdem das chinesische Unternehmen angekündigt habe, diesen Monat mit dem Verkauf seiner lang erwarteten Elektrofahrzeuge zu beginnen.Die Kursreaktion auf die offizielle Veröffentlichung des SU7 spreche Bände. Der Markt erwarte, dass Xiaomi auch in seinem neuesten Geschäftsfeld Erfolg haben werde und Marktanteile gewinnen könne. Ob die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt seien, bleibe zwar noch abzuwarten, doch die Produktion der EVs dürfte dem Kurs auch in den kommenden Wochen Fantasie verleihen. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Kaufempfehlung, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:1,7776 EUR +12,24% (12.03.2024, 22:26)