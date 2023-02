Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über diese undichte Stelle hätten sich Xiaomi-Anleger freuen können: Nach der ungewollten Veröffentlichung eines frühen Elektroauto-Entwurfs sei der Kurs der Xiaomi-Aktie Ende Januar merklich angesprungen. Ein Guerilla-Marketing-Gag seitens Xiaomi sei die Aktion anscheinend nicht gewesen. Der chinesische Elektronik-Konzern fordere jetzt jedenfalls Geld.Eine Entschädigung in Höhe von einer Million Yuan (etwa 150.000 US-Dollar) verlange Xiaomi von dem Zulieferer, berichte das chinesische Portal Yicai Global. Konkret gehe es demnach um Beijing Beiqi Mould and Plastic Technology, einen Hersteller von Stoßstangen und Formen, der zur BAIC Group gehöre.Das Unternehmen solle aufgrund von Versäumnissen im Bereich Datensicherheit zugelassen haben, dass die vertraulichen Entwürfe über einen nachgelagerten Zulieferer an die Öffentlichkeit gelangt seien. Konkret gehe es um Skizzen von Stoßstangen und Deko-Elementen für ein Xiaomi-Auto, das ab 2024 erhältlich sein solle. Xiaomi habe allerdings bereits kurz nach dem Leak klargestellt, dass es sich um veraltete Skizzen gehandelt habe.Zum Bereich Forschung Entwicklung bei Xiaomis Autoprojekt würden rund 1.500 Menschen gehören. Xiaomi habe das Ziel der Massenproduktion vor Augen - und komme dabei laut Management reibungslos voran. So solle beispielsweise das Thema Chipknappheit keine hinderliche Rolle spielen.Finanziell spiele die angedachte Entschädigung für Xiaomi keine Rolle. Ohnehin dürfte sich der Schaden durch den Leak in Grenzen halten: Revolutionär hätten die frühen Entwürfe nicht gewirkt. Letztendlich habe der Leak sogar - wie berichtet - für einen Schub bei der Xiaomi-Aktie gesorgt.Die Xiaomi-Aktie bleibt eine "Aktionär"-Empfehlung für risikobewusste Anleger, so Lars Friedrich. (Analyse vom 02.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.