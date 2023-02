Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (27.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Führung übernommen, Rivalen abgehängt! Der Korrekturbewegung bei chinesischen Tech- und Internet-Aktien habe sich auch Xiaomi in den vergangenen Tagen nicht entziehen können. In Russland, einem Land, das bei vielen Investoren und Unternehmen derzeit zu den No-go-Areas zählen dürfte, gebe es aber eine gute Entwicklung für den chinesischen Technik-Hersteller.Chinesische Smartphone-Anbieter hätten in Russland nach Berechnungen der Marktforscher von Counterpoint Research den Platz von Samsung und Apple eingenommen. Chinesische Marken seien zum Jahreswechsel auf rund 95 Prozent des Marktes gekommen, habe der Sender CNN am Wochenende unter Berufung auf Zahlen der Analysefirma berichtet. Größter Anbieter in Russland sei demnach Xiaomi mit mehr als 50 Prozent.Die beiden größten US-Hersteller hätten den Markt im vergangenen Jahr nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine verlassen. Aufgrund des anfänglichen Rubel-Crashs seien Smartphone-Lieferungen chinesischer Hersteller nach Russland in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine um mindestens die Hälfte zurückgegangen. Das habe die "Financial Times" unter Berufung auf Insider berichtet. In dieser Situation sei es wohl schwierig gewesen, mit dem Verkauf von Smartphones in Russland überhaupt noch Gewinn zu machen. Inzwischen habe sich der Russische Rubel aber gefangen.Chinesische Smartphones seien schon vor dem Krieg in Russland populär gewesen. Counterpoint habe ihren Anteil Ende 2021 auf rund 40 Prozent geschätzt. Samsung mit seinen verschiedenen Modellen und Apple mit den iPhones seien demnach aber zusammen auf rund 53 Prozent des Marktes gekommen. Die Nummer Zwei hinter Xiaomi solle jetzt Realme sein (Tochter von Oppo, wiederum Tochter von BBK Electronics - allesamt nicht börsennotiert).Auch außerhalb Russlands arbeite Xiaomi daran, Apple und Samsung Marktanteile abzujagen. Die Xiaomi-Aktie ist derzeit eine "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2023)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link