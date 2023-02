Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,6048 EUR +7,86% (09.02.2023, 12:23)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

13,52 HKD +8,51% (09.02.2023)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (09.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Es gehe aufwärts: Nach einer kurzen Konsolidierung dränge der Kurs der Xiaomi-Aktie schon wieder nach oben. Heute sei Xiaomi in Hongkong mit einem Plus von 8,5% zeitweise der Top-Wert im Hang-Seng-Tech-Index. Aber nicht nur kurstechnisch sei beim chinesischen Elektronikhersteller gerade Spannung angesagt.Gleich mehrere Nachrichten würden derzeit für Fantasie sorgen: "Xiaomi veranstaltet heute einen Unternehmenstag und einige Investoren könnten darauf wetten, dass es einige positive Nachrichten in Bezug auf Produktpläne geben wird", habe Steven Leung, Executive Director bei der Investmentbank UOB Kay Hian, laut Bloomberg gesagt.Außerdem habe Xiaomi-Gründer Lei Jun am Mittwoch auf Twitter eine internationale Veranstaltung zur Einführung der Xiaomi-13-Serie für den 26. Februar angekündigt. Erwartet würden zwei Modell: das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro. Die technische Ausstattung sei jedoch bereits bekannt.Heute berichte zudem die "Shanghai Securities News", dass Xiaomi sich an einem Unternehmen für Automatisierungstechnologie beteiligt habe. Wobei diese Nachricht nicht so richtig überraschend komme, schließlich verstehe sich Xiaomi als modernes Tech-Unternehmen und steige derzeit im großen Stil in die Elektroauto-Produktion ein. Automatisierte Prozesse würden da quasi zum guten Ton gehören. Ohnehin laufe Asia-Tech heute besonders gut an der Börse. Auch Alibaba steige, nachdem, wie gestern berichte, das Unternehmen ebenfalls einen Chat-Bot angekündigt habe.Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rektionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: