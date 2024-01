Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,6802 EUR -4,38% (08.01.2024, 15:10)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (08.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Könne der chinesische Smartphone-Hersteller mit seinem Modell SU7 First Mover Tesla oder Porsche ernsthaft Konkurrenz machen? Xiaomi habe am 28. Dezember sein neues Elektroauto, eine Limousine mit dem Namen SU7, vorgestellt. Viele Experten hätten sich verblüfft darüber gezeigt, wie schnell das Unternehmen ein Elektroauto aus dem Boden gestampft habe. In die Entwicklung des Stromers seien laut Xiaomi rund 10 Mrd. Yuan (1,4 Mrd. USD) geflossen."Xiaomi und Huawei gehen mit sehr großen Budgets und wegweisenden Innovationen in den Automarkt und werden wichtige Stellungen - zunächst in China - einnehmen. Mit dem Xiaomi SU7 heißt es "warm anziehen" für die Konkurrenz", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".Die technikbegeisterten Chinesen würden v.a. Gefallen daran finden, dass das eigene Betriebssystem ihre Smartphones und das Auto verbinden solle. So werde es in Zukunft möglich sein, u.a. viele Anwendungen, die man in den eigenen vier Wänden begonnen habe, im Auto weiter zu verfolgen bzw. weiterzuführen. Ein potenzieller Vorteil für Xiaomi. Das Unternehmen sei hauptsächlich für seine Smartphones und Haushaltsgeräte bekannt. Gut möglich, dass mit dem neuen Auto ein intelligentes Ökosystem "Mensch, Auto und Haus" geschaffen werde. "Es ist der größte Umbruch der Branche seit Henry Ford. New Manufacturing, Batterien und Elektroantriebe, das intelligente Auto und Smart Cockpit sind wahre Revolutionen und chinesische Unternehmen rollen diese Innovationen groß skaliert aus. Nach der Zeit der US-Konzerne, nach den Japanern laufen wir in eine neue Geschichte der Autoindustrie - China und seine Unternehmen bilden den Mittelpunkt der neuen Autoindustrie", ergänze Branchenkenner Dudenhöffer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: