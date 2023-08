Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,4352 EUR +0,76% (28.08.2023, 16:26)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

12,20 HKD +0,83% (28.08.2023)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (28.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Die "China-Apple" springe ins Plus. Treiber seien die Elektroauto-Offensive, KI-Impulse und Innovationen wie neue Roboter.Xiaomi weise heute auf seine Entwicklungen im Bereich Haushaltsroboter hin, doch habe noch weit größere Pläne. Im ersten Schritt würden rund 100.000 bis 150.000 Elektroautos anvisiert. Ab 2024 solle das erste Xiaomi-Elektroauto in den Verkauf gehen. Nun sei die Erlaubnis für die Produktion erhalten worden. Gerücht: Die Reichweite betrage bis zu 800 Kilometer und der Preis zwischen 37.000 und 50.000 USD.Der Xiaomi-Gründer habe bereits vor Monaten große Ziele ausgegeben: "Ich bin überzeugt, dass die weltweit Top-5-Marken mehr als 80 Prozent des Marktes kontrollieren werden. Der einzige Weg für uns zu gewinnen, ist daher mehr als zehn Millionen Elektroautos pro Jahr zu bauen. Der Wettbewerb wird brutal."Xiaomi habe mit Smartphones, Fitnessbändern, E-Rollern und Haushaltsrobotern bewiesen, dass man Innovationen hochskalieren könne. Gebe es die nächsten Wochen und Monate weitere Neuigkeiten zum Elektroauto, könne durchaus ähnliche Dynamik in die Xiaomi-Aktie zurückkehren, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.08.2023) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: