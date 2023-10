ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (19.10.2023/ac/a/a)



Goldman Sachs rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) und erhöht das Kursziel.Xiaomi sei 2013 eine der besten Aktien innerhalb der China-Internet-Abdeckung der US-Bank und sei seit Jahresbeginn dank der Aufwärtskorrektur der Gewinnmarge aufgrund der soliden Umsetzung Strategie, die den Schwerpunkt gleichermaßen auf Skalierung und Rentabilität lege, um 19% gestiegen, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Daten von Canalys würden darauf hindeuten, dass die weltweiten Smartphone-Lieferungen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 14% gestiegen seien, wobei sich der Rückgang im Jahresvergleich auf nur 1% verringert habe, und die implizierten Lieferungen von Xiaomi hätten mit 41 Mio. Einheiten über den Erwartungen gelegen.Goldman Sachs hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Xiaomi-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,90 auf 16,30 HKD (Hongkong-Dollar) angehoben. (Analyse vom 19.10.2023)