Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,88 EUR +2,15% (14.12.2023, 16:34)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

15,96 HKD +2,70% (14.12.2023)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (14.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Die Vorfreude auf das neue Elektroauto des chinesischen-Smartphone-Giganten sei groß. Nun gebe es eine Überraschung und weitere Kursgewinne von Xiaomi.Xiaomi plane einen Großangriff auf den Elektroauto-Markt, der alleine in China dieses Jahr rund 4 Mio. Einheiten groß sei und deutlich zweistellig wachse. Neuen Berichten zufolge würden ab 2024 gleich drei Auto-Varianten aus dem Hause Xiaomi starten, die gemeinsam mit einem Mercedes-Benz-Partner gebaut würden.Staatlichen Unterlagen zufolge eröffne der Xiaomi SU7 mit einer bis zu 101 KwH großen Batterie und starken 800 Kilometer Reichweite die Jagd auf BYD und Tesla. Das Design gefalle und es sei anders als bei Tesla ein Lidar-Radar für Roboterfunktionen und eine 800-Volt-Technologie für schnelles Laden verbaut. Zumindest an der Börse hänge Xiaomi seine Elektroauto-Rivalen BYD und Tesla in den letzten Wochen bereits deutlich ab.Derzeit würden die operativen Gewinne noch primär mit Smartphones erzielt. Xiaomi sei Apple bei faltbaren Smartphones einen Schritt voraus. Einem Paper zufolge hätten die Chinesen ein aus drei Elementen bestehendes faltbares Smartphone entwickelt. Dank solcher Innovationen punkte Xiaomi v.a. im Premium-Segment. Gründer Lei Jun habe nun auf X gepostet, dass man mit 5 Mio. Aktivierungen im November der Top-Performer in China gewesen sei. Bereits Ende November habe Europas großes Online-Preisvergleichsportal idealo.de dem HSR verraten: Im Vergleich zu Januar 2023 liege das Plus beim Smartphone-Interesse bei 54%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: