Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BAIDU.



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (21.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Die Kurse chinesischer Internet-Aktien hätten sich heute freundlich entwickelt, nachdem nur in Hongkong nicht aber in den USA gehandelt worden sei. Zudem habe es wieder eine Nachricht gegeben, die zeige, dass China vom Knallhart-Modus in Bezug auf heimische Tech-Unternehmen wie Xiaomi, Tencent und Co in den Unterstützer-Modus geschaltet habe.Der stellvertretende Leiter des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie habe bei einer alljährlichen Veranstaltung der Internet Society of China heimische Führungskräfte aus dem Big-Tech-Sektor getroffen. Dabei sei über eine qualitative Entwicklung des heimischen Internets gesprochen worden, berichte die South China Morning Post.Anwesend seien laut einer offiziellen Mitteilung vom Wochenende unter anderem Tencent-Gründer Pony Ma, die Chefs von Baidu, Xiaomi und Netease gewesen. Als Entspannungszeichen dürfe vor allem gewertet werden, dass Didi-Gründer und CEO Cheng Wei zum ersten Mal wieder bei der Veranstaltung gewesen sei, nachdem China im Sommer 2021 wenige Tage nach dem Börsengang eine Untersuchung gegen den Vermittler von Fahrdienstleistungen eingeleitet habe und die App in China aus den dortigen App-Stores entfernt worden sei.Das Ministerium für IT sei die hauptverantwortliche Behörde beim Thema Tech-Regulierung gewesen. Das harte Durchgreifen diesem Bereich habe in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass die Kurse von chinesischen Internet-Aktien massiv eingebrochen seien.Zuletzt habe Peking aufgehört, auf immer neue Weise hart im Tech-Sektor durchzugreifen, nachdem es zuvor unter anderem monatelang keine neuen Lizenzen für Games gegeben habe.Die Zeichen stünden weiter klar auf Entspannung im chinesischen Tech-Sektor. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass China seine Wirtschaft anschieben wolle. Jüngst habe es daher unter anderem Finanzspritzen gegeben, um das Wirtschafts- und Finanzsystem zu stabilisieren, nachdem das Wachstum im Land aufgrund einer sehr restriktiven Corona-Politik 2022 enttäuschend ausgefallen sei."Der Aktionär" hat ausgewählte China-Aktien, darunter Xiaomi und Netease, in den vergangenen Ausgaben besprochen und seit einiger Zeit wieder auf seiner Empfehlungsliste, so Lars Friedrich. (Analyse vom 20.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.