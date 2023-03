Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,4702 EUR -1,75% (07.03.2023, 16:21)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

12,52 HKD +0,16% (07.03.2023)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (07.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.An diesem Projekt hänge die weitere Entwicklung des Xiaomi-Aktienkurses: die E-Auto-Offensive. Xiaomi-Chef Lei Jun habe jüngst noch mal bekräftigt und konkretisiert, dass die ersten Autos schon bald vom Band rollen sollten. Der Zeitplan für den chinesischen Elektronikhersteller, der bislang vor allem für seine Smartphones bekannt sei, sei ziemlich ambitioniert.Die Massenproduktion solle laut Lei Jun bereits in der ersten Jahreshälfte 2024 beginnen. Das sei gerade mal noch rund ein Jahr hin. Diese Geschwindigkeit sei aber auch notwendig, dann die Konkurrenz schlafe nicht. Insbesondere in China gebe es einige aufstrebende E-Autobauer. Der Xiaomi-Mitgründer habe chinesischen Medienberichten zufolge am vergangenen Sonntag auch gesagt, dass Xiaomi im vergangenen Jahr mehr als drei Milliarden Yuan, also gut 400 Millionen Dollar, in sein E-Auto-Unternehmen gesteckt habe, habe die "South China Morning Post" berichtet.Lei Jun habe das E-Auto-Projekt zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht und solle sich derzeit hauptsächlich darauf konzentrieren, in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Bei Xiaomi sollten derzeit mehr als 2.300 Leute im Autobereich arbeiten.Bis Juni wolle Xiaomi eine Autofabrik in Peking hochgezogen haben. Aus der sollten dann zunächst jährlich 150.000 Wagen rollen. Bis März 2025 solle diese Kapazität verdoppelt werden.Auf Sicht der kommenden Jahre werde viel davon abhängen, ob sich Xiaomi tatsächlich auch auf dem Automarkt etablieren könne. Das Vorhaben wirke ziemlich ambitioniert. Der Xiaomi-Kurs habe sich in den vergangenen Monaten ordentlich entwickelt.Die Xiaomi-Aktie bleibt eine AKTIONÄR-Empfehlung für risikobewusste Anleger, so Lars Friedrich. (Analyse vom 07.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link