Zero Covid! Der Umgang Xis mit den Ausbrüchen des Corona-Virus habe die Wirtschaftstätigkeit branchenübergreifend heruntergefahren. Strenge Abriegelungen ganzer Städte bzw. Stadtteile, Massentests und ständige Scannen von Gesundheitscodes und Reisebeschränkungen hätten die Mobilität von Millionen Menschen stark beschränkt und damit auch ihr Verbraucherverhalten negativ beeinträchtigt.



Zudem hätten die wirtschaftlichen Stillstände zu einem starken Nachfrageüberhang auf dem Arbeitsmarkt geführt, worunter vor allem die chinesische Jugend leide. Im August sei die Jugendarbeitslosigkeit auf ein Rekordhoch von knapp 20% gestiegen. Der wettbewerbsintensive Arbeitsmarkt in China sei stark von einer steigenden Wirtschaftsleistung abhängig. Allein 2022 habe es 10,8 Millionen neue Hochschulabsolventen gegeben, die es in den Arbeitsmarkt zu integrieren gelte.



Viel schiefgelaufen sei auch auf dem chinesischen Immobilienmarkt. Jahrelang habe dieser maßgeblich zu Chinas Wirtschaftswachstum beigetragen. Schätzungen würden davon ausgehen, dass dieser bis zu 30 Prozent von Chinas Bruttoinlandsprodukt ausmache. Doch seit der Krise rund um Evergrande sehe sich die Branche mit einem nachhaltigen Vertrauensverlust konfrontiert.



Um der Überschuldung entgegenzuwirken, habe die Regierung Ende 2020 harte Schuldenregeln erlassen, auch "three red lines" genannt. Diese hätten es für die Baukonzerne fast unmöglich gemacht, an neue Bankkredite zu kommen. Dadurch sei deren Abhängigkeit gestiegen, liquide Mittel aus Vorverkäufen zu genieren. Doch viele Hauskäufer würden sich mittlerweile weigern, noch ausstehende Zahlungen für unfertige Gebäude zu leisten, aus Angst, dass diese nicht mehr fertiggestellt würden. Ein Teufelskreis. In mehr als der Hälfte der chinesischen Städte würden die Immobilienpreise fallen. Die Verkäufe neuer Eigenheime seien zuletzt um mehr als 20 Prozent gefallen im Vergleich zum Vorjahr, Grundstücksverkäufe seien sogar um ganze 35 Prozent gefallen.



Neben der wichtigen Immobilienbranche stecke auch die einst so florierende Tech-Industrie in der Krise. Aufgrund staatlicher Interventionen bei großen Tech-Firmen wie Tencent oder Alibaba, habe die Branche zum Teil binnen weniger Tage Milliardenverluste hinnehmen müssen. Mit solch schwerwiegenden Eingriffen stelle man die gesamte Einstellung gegenüber dem chinesischen Markt infrage, denn ausländische Investoren würden sich zu Recht fragen, wie sicher ihr Geld bei Unternehmen sei, bei denen der Staat quasi über Nacht die Spielregeln zu seinen Gunsten verändern könne. Die Antwort am Aktienmarkt sei eindeutig. Der Nasdaq Golden Dragon China Index, der viele beliebte chinesische Aktientitel abbilde, habe vergangene Woche ein neues 10-Jahres-Tief markiert.



Am Ende bleibe der Eindruck zurück, dass XI auf seinem Weg zum Führer auf Lebenszeit seine Prioritäten geändert habe. Poltische Einflussnahme sowohl in das Privatleben der Menschen als auch in wichtige Wirtschaftsbereiche scheinen aktuell wichtiger zu sein als überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, so Oberbank. Um es sich jedoch nicht vollständig mit Chinas Wirtschaftselite zu verspielen und seine Macht weiterhin zu festigen, werde er seinen Fokus in Zukunft gezwungenermaßen wieder mehr auf die Entwicklung der Wirtschaft richten müssen. (Ausgabe vom 25.10.2022) (27.10.2022/ac/a/m)





Linz (www.aktiencheck.de) - In China endete letzte Woche der alle fünf Jahre stattfindende Parteitag der Kommunistischen Partei (KPCh), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Einen besonderen Charakter erhalte dieser jedoch in Bezug auf die zukünftige politische Weichenstellung der Volksrepublik. Staats- und Parteichef Xi Jinping sei erwartungsgemäß in einer nicht öffentlichen Sitzung am Ende des Parteitags für eine dritte Amtszeit als Generalsekretär der KPCh bestätigt worden. Damit werde der 69-Jährige voraussichtlich der erste Staatschef nach Staatsgründer Mao Zedong mit mehr als zwei Amtszeiten. Den Weg habe er schon 2018 geebnet, als er demokratische Mechanismen, wie beispielsweise die Begrenzung der Amtszeit auf zwei Mandate, abgeschafft habe.Allerdings sei die Ausgangssituation für den diesjährigen Parteitag alles andere als optimal für den Staatschef gewesen. Sei Xi's größer Rückhalt in den letzten Jahren die überdurchschnittlich positive Entwicklung von Wirtschaft und Wohlstand gewesen, stehe man in diesem Jahr vor einer für den Staatschef völlig neuen Situation.