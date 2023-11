Tradegate-Aktienkurs Xcel Energy-Aktie:

56,95 EUR -1,09% (03.11.2023, 22:02)



ISIN Xcel Energy-Aktie:

US98389B1008



WKN Xcel Energy-Aktie:

855009



Ticker-Symbol Xcel Energy-Aktie:

NRN



NASDAQ-Symbol Xcel Energy-Aktie:

XEL



Kurzprofil Xcel Energy:



Xcel Energy Inc. (ISIN: US98389B1008, WKN: 855009, Ticker-Symbol: NRN, NASDAQ-Symbol: XEL) ein US-Energiekonzern, der in der Energieerzeugung, -versorgung und der Konstruktion von Elektrizitätswerken tätig ist. Die Unternehmensgruppe setzt sich aus sechs Versorgungsbetrieben und diversen Tochtergesellschaften zusammen, die in zwölf US-Bundesstaaten ihre Kunden mit Elektrizität und Erdgas versorgen. (06.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Xcel Energy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xcel Energy (ISIN: US98389B1008, WKN: 855009, Ticker-Symbol: NRN, NASDAQ-Symbol: XEL) charttechnisch unter die Lupe.Seit über einem Jahr und dem damaligen Rekordstand von 77,66 USD befinde sich die Xcel Energy-Aktie im Konsolidierungsmodus. Die große Frage sei, ob dieser inzwischen ein Ende gefunden habe. Charttechnisch gebe es für letzteres gute Gründe. Doch der Reihe nach: In den letzten Wochen habe der Titel immer wieder die Kernhaltezone aus den verschiedenen Tiefpunkten zwischen 57,23 USD und 54,46 USD sowie zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (58,45/57,86 USD) einer Belastungsprobe unterzogen. Letztlich habe diese Bastion verteidigt werden können, was ein nahezu idealtypischer "Hammer" von Anfang Oktober untermauere. In die gleiche Kerbe würden diverse Indikatoren schlagen. Hervorheben möchten die Analysten das jüngste MACD-Kaufsignal, zu dem es zuletzt auf historisch niedrigem Niveau gekommen sei. Gleichzeitig "arbeite" die Relative Stärke nach Levy an einer erfolgreichen Bodenbildung. Letztere liege inzwischen auch im eigentlichen Chartverlauf vor. Dank der aktuellen Steilvorlage dürfte der Titel in einem ersten Schritt Kurs auf die 200-Wochen-Linie (akt. bei 66,93 USD) nehmen.Um die Trendwende nicht zu gefährden, gilt es dagegen, nicht mehr in den alten Abwärtstrend seit April (akt. bei 59,61 USD) zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 06.11.2023)Börsenplätze Xcel Energy-Aktie:NASDAQ-Aktienkurs Xcel Energy-Aktie:61,03 USD -0,07% (03.11.2023, 21:00)