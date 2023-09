Börsenplätze XPeng ADR-Aktie:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (05.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Deutschland dürfte der Autobauer XPeng nur den wenigsten ein Begriff sein. Unter Experten sei der chinesische E-Auto-Newcomer jedoch alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Aufgrund der technischen Expertise habe sich jüngst sogar Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) bei XPeng eingekauft. Auf den Investor würden die Chinesen nun den Druck erhöhen.Wie XPeng auf der international bedeutenden Automobil-Messe IAA, die aktuell in München stattfinde, bekannt gegeben habe, wolle man nächstes Jahr unter anderem auf dem deutschen Markt aktiv werden. Ab 2024 sollten die Limousine P7 und der SUV G9 verkauft werden. Ähnlich wie BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) wolle XPeng dabei auf den direkten Vertrieb durch Händler aber auch das Internet setzen. Deutschland-Chef Markus Schrick habe erklärt, bis Ende des Jahres wolle man 15 bis 20, bis Ende kommenden Jahres dann die doppelte Menge an Vertriebspartnern versammeln. Der hiesige Markt spiele dabei eine wichtige Rolle, wie der Vize-Verwaltungsratschef Brian Gu erklärt habe. Der Erfolg in Deutschland werde den Erfolg in Kontinentaleuropa bestimmen.Im Laufe des kommenden Jahres solle darüber hinaus auch der Markteintritt in Großbritannien sowie Frankreich erfolgen. Komplettes Neuland sei Europa für den Autobauer dabei nicht. In Norwegen, Schweden, Dänemark und den Niederlanden sei XPeng bereits aktiv.XPeng sei ohne Frage in spannendes Unternehmen und die Aktie einen Blick wert. Das Papier habe sich jedoch seit Juni um 140 Prozent verteuert.Risikofreudige Anleger sollten vor einem Einstieg daher eine Konsolidierung abwarten, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur XPeng-Aktie. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link