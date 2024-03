NYSE-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:

9,89 USD +0,71% (19.03.2024, 21:00)



ISIN XPeng ADR-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng ADR-Aktie:

A2QBX7



Ticker-Symbol XPeng ADR-Aktie:

8XPA



NYSE-Symbol XPeng ADR-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (20.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) mit dem Rating "overweight" ein.Morgan Stanley habe XPeng als "Research Tactical Idea" eingestuft, da man davon ausgehe, dass der Aktienkurs in den nächsten 45 Tagen absolut gesehen steigen werde. Die Aktie sei in letzter Zeit weniger gehandelt worden, was die kurzfristige Bewertung von XPeng viel überzeugender mache, so Morgan Stanley in einer Research Note. Das Unternehmen sei der Meinung, dass das schwache Q1-Volumen von XPeng größtenteils in den Aktien eingepreist sei, und erwarte eine Wiederbelebung des Volumens ab dem 2. Quartal sowie weitere Updates über die Zusammenarbeit mit VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ), die fortschrittliche Treiberentwicklung und den kommenden neuen Modellzyklus.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von XPeng mit "overweight" ein und sehen 18 USD als Kursziel. (Analyse vom 20.03.2024)Börsenplätze XPeng ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:9,22 EUR +1,10% (20.03.2024, 12:22)