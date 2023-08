Börsenplätze XPeng-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs XPeng-Aktie:

15,30 EUR +10,87% (21.08.2023, 21:23)



NYSE-Aktienkurs XPeng-Aktie:

16,54 USD +10,41% (21.08.2023, 20:44)



ISIN XPeng-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Symbol XPeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (21.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitag habe XPeng seine Quartalszahlen präsentiert und die Erwartungen der Analysten teils drastisch verfehlt. Anleger hätten das mit einem Abschlag von 4,3 Prozent quittiert. Am Montag herrsche allerdings wieder deutlich bessere Stimmung. Die Verluste habe das Papier infolge einer positiven Bank-of-America-Studie bereits wieder aufgeholt.Konkret habe die US-Bank ihr Rating für den E-Mobility-Newcomer von "halten" auf "kaufen" und das Kursziel von 16,30 auf 22 Dollar hochgestuft. In der Studie vom Montag habe die BofA geschrieben, dass die jüngst geschlossene Kooperation mit Volkswagen die Finanzlage von Xpeng und wahrscheinlich auch das Management der Lieferkette verbessern werde. Zusammen mit einem sich verbessernden Produktmix werde das zu einer besseren Bruttomarge in den Jahren 2024 und 2025 führen.Zusätzlich habe auch XPeng-Co-Präsident Brian Gu in einem CNBC-Interview am Montag eine Besserung der finanziellen Situation in Aussicht gestellt. Der Autobauer habe auf der Ausgabenseite eine bedeutende Umstrukturierung des Unternehmens vorgenommen und viel Zeit in Kostensenkungen investiert. Daher gehe Gu davon aus, dass im nächsten Jahr die Gesamtkosten für ein Fahrzeug um 25 Prozent zurückgehen würden. Auch der Manager habe auf positive Effekte durch die VW-Partnerschaft verwiesen. Die Nachfrageseite sei derweil nach wie vor ziemlich robust, so Gu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link