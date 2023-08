Tradegate-Aktienkurs XPeng-Aktie:

14,85 EUR +7,61% (21.08.2023, 15:49)



NYSE-Aktienkurs XPeng-Aktie:

15,81 USD +5,54% (21.08.2023, 15:35)



ISIN XPeng-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Symbol XPeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (21.08.2023/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von BofA Securities:Ming Hsun Lee, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) von "neutral" auf "buy" hoch und steigert das Kursziel.Die Zusammenarbeit von XPeng mit Volkswagen bestätige die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich des autonomen Fahrens, was die Finanzlage des Unternehmens verbessere und wahrscheinlich auch das Management der Lieferkette fördere. Die Analysten würden nun erwarten, dass Xpeng im Jahr 2025 einen Gewinn erwirtschaften werde, gegenüber einem Nettoverlust in seiner vorherigen Prognose. Die Analysten seien der Ansicht, dass die verbesserte Kostenstruktur des Unternehmens und der VW-Pakt zu einem positiven freien Cashflow im Jahr 2025 führen würden.Ming Hsun Lee, Analyst von BofA Securities, stuft die XPeng-Aktie von "neutral" auf "buy" herauf. Das Kursziel werde von 16,30 auf 22 USD angehoben. (Analyse vom 21.08.2023)Börsenplätze XPeng-Aktie: