NYSE-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:

17,39 USD +2,29% (15.11.2023, 22:00)



ISIN XPeng ADR-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng ADR-Aktie:

A2QBX7



Ticker-Symbol XPeng ADR-Aktie:

8XPA



NYSE-Symbol XPeng ADR-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (16.11.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von BofA Securities:Ming Hsun Lee, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) weiterhin mit "buy" ein.Der Rückgang der Bruttogewinnmarge des Unternehmens im 3. Quartal sei etwas besser gewesen als die Prognose des Unternehmens, obwohl dies auch auf die Abschreibung der Lagerbestände des G3i und die verstärkte Verkaufsförderung für das alte P7 und das alte G9 zurückzuführen gewesen sei, so der Analyst in einer Research Note. Die sequenzielle Verbesserung sei auf einen verbesserten Produktmix und eine Senkung der Batteriekosten zurückzuführen, so das Unternehmen weiter.Ming Hsun Lee, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von XPeng weiterhin mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 26 auf 24 USD. (Analyse vom 15.11.2023)Börsenplätze XPeng ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:15,50 EUR -3,43% (16.11.2023, 11:58)