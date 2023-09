Tradegate-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:

15,55 EUR +4,01% (22.09.2023, 16:57)



NYSE-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:

16,515 USD +3,93% (22.09.2023, 17:03)



ISIN XPeng ADR-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng ADR-Aktie:

A2QBX7



Ticker-Symbol XPeng ADR-Aktie:

8XPA



NYSE-Symbol XPeng ADR-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (22.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) weiterhin mit "overweight" ein.Morgan Stanley stelle fest, dass die ADRs von XPeng in den letzten zwei Tagen um 12% gefallen seien, da die schwache Stimmung im Sektor die Sorgen des Marktes über die Auswirkungen einer möglichen Kapitalbeschaffung und den Druck auf die Margen verstärkt habe. Diese Reaktion scheine jedoch übertrieben zu sein, so Morgan Stanley gegenüber Investoren.Bedeutende EV-Startups wie XPeng seien "serielle Kapitalbeschaffer, die noch nicht in der Lage sind, sich selbst zu finanzieren", so das Unternehmen, das eine mögliche Kapitalbeschaffung nicht ausschließen könne. Die "gesunde" Cash- und Äquivalenzposition des Unternehmens von 4,8 Mrd. USD im zweiten Quartal, der sich verbessernde operative Cashflow und die Investitionen von VW "sollten XPeng eine gewisse Flexibilität bei der Wahl eines besseren Zeitpunkts für die Suche nach potenziellen Finanzierungshilfen ermöglichen", würden die Analysten argumentieren.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von XPeng unverändert mit "overweight" ein. Das Kursziel verbleibe bei 25,40 USD. (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze XPeng ADR-Aktie: