Börsenplätze XPeng-Aktie:



NYSE-Aktienkurs XPeng-Aktie:

23,40 USD +0,30% (08.08.2022, 16:27)



ISIN XPeng-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Symbol XPeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (08.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Autonomes Fahren sei neben der Elektromobilität einer der größten Trends in der Automobilbranche. Daher gehe das chinesische E-Auto-Startup XPeng jetzt eine Kooperation mit Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME) ein, wie die Unternehmen vergangene Woche gemeldet hätten. Im Rahmen der Zusammenarbeit möchten sie ein Rechenzentrum eröffnen.Um die Algorithmen für das autonome Fahren zu trainieren, müsse eine große Menge an Daten verarbeitet werden. Das neue Rechenzentrum, das XPeng mit dem chinesischen Tech-Riesen eröffnen werde, solle dazu helfen die anfallenden Daten schneller zu verarbeiten. So werde sich die Trainingszeit für das autonome Fahren von sieben Tagen auf weniger als eine Stunde reduzieren, erkläre der Autobauer. XPeng werde dafür die Cloud-Dienste Alibabas nutzen. Zuletzt seien Autobauer vermehrt Kooperationen mit Tech-Konzernen eingegangen.Ebenfalls letzte Woche habe XPeng die Auslieferungszahlen für den Juli präsentiert. Diese seien mit 11.524 Einheiten 25 Prozent geringer ausgefallen als im Vormonat, was vor allem auf den schwächelnden chinesischen Automarkt zurückzuführen sei. Dennoch würden die Zahlen ein Wachstum von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum markieren. Zudem liege man damit vor den Rivalen Li Auto und Nio.XPeng ist interessant, jedoch ist das Unternehmen teuer bewertet und erzielt bisher keine Gewinne, so Julian Weber von "Der Aktionär". Ein Investment eigne sich nur für risikofreudige Anleger. (Analyse vom 08.08.2022)