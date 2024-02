XPeng sei in der Tat mit zweierlei Gegenwind konfrontiert: Zum einen in seiner Branche und zum anderen in seinem chinesischen Hauptmarkt. Man könnte argumentieren, dass es sich um eine langfristige Wachstumsaktie handele, da das Unternehmen relativ schnell auf die Produktion von eVTOLs umgestellt habe. Bis die AeroHT-Sparte zum Hauptstandbein des Unternehmens werde, dürften jedoch einige Jahrzehnte vergehen.



Die Erkundung des Unbekannten sei eine kühne und visionäre Entscheidung, für die man die Führung des Unternehmens loben müsse. Im Moment sei es jedoch ein Käufermarkt - sowohl bei Aktien als auch bei Elektroautos.



Investoren sollten mit rauem Wetter und Turbulenzen rechnen, so Sandeep Rao, Analyst bei Leverage Shares. (Analyse vom 06.02.2024)



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (06.02.2024/ac/a/n)



Dublin (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von Leverage Shares:Sandeep Rao, Analyst bei Leverage Shares, nimmt die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Das Unternehmen Guangzhou Xiaopeng Motors Technology - oder kurz XPeng - habe es mit weltweit rund 141.000 verkauften Autos im Jahr 2023 nicht unter die Top 9 der chinesischen Elektroautohersteller geschafft. Es habe jedoch "himmelhohe" Ambitionen, die für Investoren von Interesse sein könnten.Im Oktober 2022 habe die XPeng-Abteilung für urbane Luftmobilität - AeroHT - bei der Unternehmensveranstaltung "1024 Tech Day" in China berichtet, dass der Prototyp seines fliegenden Autos erfolgreich seinen Jungfernflug absolviert habe. Noch im selben Monat sei der XPeng X2, auch bekannt als "Voyager", auf der GITEX Global 2022 in Dubai vorgestellt worden.Mit einem Gewicht von knapp 600 Kilogramm, einer Flugzeit von 35 Minuten und einer maximalen Fluggeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern könne das "fliegende Auto" (oder Electric Vertical Take-Off and Landing Vehicle, "eVTOL") vom Benutzer gesteuert oder autonom betrieben werden. XPeng nehme seit Beginn des Monats Vorbestellungen an und habe die Auslieferung der ersten Vehikel für das Jahr 2025 angekündigt.Das Strategieberatungsunternehmen Roland Berger gehe davon aus, dass bis zum Jahr 2050 weltweit bis zu 160.000 Lufttaxis im Einsatz sein würden. Zahlreiche Herausforderungen aber stünden einer flächendeckenden Einführung im Wege. Erstens würden die meisten Städte weltweit nicht über die nötige Infrastruktur für eVTOLs verfügen. Zweitens dürften die Behörden weltweit einer großen Anzahl halbtonnenschwerer, möglicherweise robotergesteuerter Fluggeräte äußerst skeptisch gegenüberstehen.Für XPeng gebe es noch einen weiteren Faktor: Es sei nicht allein auf diesem Gebiet. Giganten wie General Motors und Hyundai, Start-ups wie Aeromobil sowie zahlreiche andere Akteure würden an der Entwicklung von eVTOLs für eine Vielzahl von Zwecken auf der ganzen Welt arbeiten. Die Ankündigung von Vorbestellungen und Aufträgen habe die Aufmerksamkeit für die Aktie des Unternehmens nur geringfügig erhöht und nicht dazu beigetragen, den Abwärtstrend bei der Aktienbewertung umzukehren. WKN A0M4W9 ), der im vergangenen Jahr über 3 Millionen Fahrzeuge verkauft habe.In den vergangenen vier Berichtsquartalen habe sich der Gewinn je Aktie (EPS) von XPeng verschlechtert. Die zuletzt veröffentlichten Zahlen hätten zwar positiv überrascht. Das deute auf eine gewisse Effizienzsteigerung hin, die nicht im Konsens berücksichtigt worden sei. Es werde aber erwartet, dass der Gewinn erst 2026 ins Positive drehe - höchstwahrscheinlich im zweiten oder dritten Quartal.Es gebe Argumente für die Annahme, dass gehandelte Volumina tendenziell die Aktienkurse in die Höhe treiben würden. Eine Untersuchung der täglichen Veränderungen des XPeng-Aktienkurses im Vergleich zu den gehandelten Volumina zeige jedoch, dass diese seit dem dritten Quartal 2021 nicht als wesentlicher Treiber für den Aktienkurs angesehen werden könnten - oder gar als ein Faktor, der eine anhaltende Aufwärtsentwicklung bewirke.Die Aktie sei derzeit ziemlich weit von den Höchstständen bei Preis und Handelsvolumen aus den Jahren 2020 beziehungsweise 2022 entfernt. Über den Großteil des vierten Quartals 2023 bis heute befinde sich das Papier im Abwärtstrend.Dies gelte nicht nur für XPeng. Seit ihren Höchstständen im Jahr 2021 hätten die chinesischen Aktienmärkte bis Mitte Januar fast 6,3 Billionen US-Dollar Marktwert verloren.