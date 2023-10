Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ende August die Partnerschaft mit DiDi, im September dann die Ankündigung neuer Modelle und im Oktober die Ankündigung neuer Auslieferungsrekorde - die News der vergangenen Monate seien für Xpeng klar positiv gewesen. Am heutigen Montag gehe es für die Aktie des E-Autoherstellers aber über elf Prozent nach unten. Das sei der Grund:Direkt zum US-Handelsstart sei die Aktie von Xpeng in der Spitze um bis zu zwölf Prozent nach unten gefallen. Mittlerweile habe sich das Papier bei einem Minus von 11,5 Prozent eingependelt. News direkt vom Unternehmen, Analystenkommentare oder eine Gesamtmarktschwäche im Autosektor seien aber nicht der Grund für die Verluste gewesen. Vielmehr dürfte die Ursache die Eskalation des Nahostkonfliktes sein.Denn am 27. September habe Xpeng in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass das Unternehmen 750 Fahrzeuge von Guangzhou nach Israel geliefert habe, was die größte Einzelausfuhr in diesem Jahr darstelle. Außerdem sei bekannt gegeben worden, dass zwei speziell an die Vorlieben der israelischen Fahrer angepasste Modelle erhältlich sein würden: der Xpeng P7 und der Xpeng G9.Die ersten Exporte nach Israel sollten die Expansion in den Nahen Osten einläuten. "Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung unserer Partner und der lokalen Zollbeamten, da wir einen wichtigen Schritt in Richtung Markteinführung in Israel machen", habe Eric Xu, Vizepräsident International Märkte bei Xpeng, gesagt. "Mit der Hilfe unseres lokalen Partners Freesbe steht die Markteinführung unserer Smart EVs unmittelbar bevor", habe er hinzugefügt.Die Aktie von Xpeng konsolidiere nach dem letzten Aufwärtsimpuls zwischen 15,30 und 17,80 Euro. Die kräftigen Kursverluste hätten die Papiere dabei wieder an die untere Seitwärtsrange auf ein charttechnisch attraktives Niveau getrieben.Das 24er KUV liege bei 2,1, was im Vergleich zur Konkurrenz nicht teuer sei. Für sehr spekulative Anleger ist die Aktie daher eine Wette wert, so Benedikt Kaufmann. Der Stoppkurs sollte bei 13,50 Euro platziert werden. (Analyse vom 09.10.2023)