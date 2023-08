Börsenplätze XPeng-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs XPeng-Aktie:

16,60 EUR +2,15% (28.08.2023, 16:12)



NYSE-Aktienkurs XPeng-Aktie:

17,80 USD +1,54% (28.08.2023, 15:57)



ISIN XPeng-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Symbol XPeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (28.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Die Aktie von Xpeng sei in Hongkong sprunghaft angestiegen, nachdem der Elektroautoherstelle eine strategische Partnerschaft im Wert von 744 Mio. USD mit dem Fahrservice-Giganten DiDi Global angekündigt habe. Teil der Vereinbarung sei auch gewesen, ein neues Modell unter einer neuen Marke auf den Markt zu bringen.Die beiden Unternehmen würden eine strategische Zusammenarbeit in einer Reihe von Bereichen prüfen, darunter Marketing, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Ladestationen und Robotaxis. DiDi arbeite bereits mit chinesischen Autoherstellern an der Entwicklung von Robotaxis, die bis 2025 in Betrieb genommen werden sollten. Zusätzlich solle ein neues Modell namens MONA im nächsten Jahr unter einer neuen Marke eingeführt werden, um im Massensegment zu expandieren, mit einem anvisierten Fahrzeugpreis von 20.000 USD.Die Reaktion auf die Neuigkeit sei eindeutig gewesen. Die in Hongkong notierende Aktie von XPeng sei um bis zu 18% auf 75,80 HKD (Hongkong-Dollar) gestiegen, womit sie nun seit Jahresbeginn um 94% zugelegt habe. Damit habe sie sich die Aktie nun von der Unterstützung bei 60 HKD, bei welcher sie seit zwei Wochen verharrt habe, lösen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link